Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

Несколько болельщиков «Спартака» скандировали нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче молодежного первенства команд. Нарушителей в количестве шести человек задержали оперативники Центра «Э».

Как сообщает «Фонтанка», после фразы «Дзюба вон, Дзюба кривоногий» шестерых молодых людей стремительно усадили в служебную машину и увезли в отдел. Все они совершеннолетние.