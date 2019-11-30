Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

Несколько болельщиков «Спартака» скандировали нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче молодежного первенства команд. Нарушителей в количестве шести человек задержали оперативники Центра «Э».
Как сообщает «Фонтанка», после фразы «Дзюба вон, Дзюба кривоногий» шестерых молодых людей стремительно усадили в служебную машину и увезли в отдел. Все они совершеннолетние.
- На матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу. Московский клуб за это оштрафовали.
- Сам Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
- Футболист ранее сообщил, что равнодушен к оскорблениям с трибун.
- Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет завтра. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
Источник: «Фонтанка»