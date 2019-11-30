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    Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

    Несколько болельщиков «Спартака» скандировали нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче молодежного первенства команд. Нарушителей в количестве шести человек задержали оперативники Центра «Э».

    Как сообщает «Фонтанка», после фразы «Дзюба вон, Дзюба кривоногий» шестерых молодых людей стремительно усадили в служебную машину и увезли в отдел. Все они совершеннолетние.

    • На матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу. Московский клуб за это оштрафовали.
    • Сам Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
    • Футболист ранее сообщил, что равнодушен к оскорблениям с трибун.
    • Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет завтра. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: «Фонтанка»

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    30.11.2019 20:30
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    Комментарии100
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 28 февраля 2020, 19:23

      Ноги хрякам переломать в участке.

      0
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      Рейтинг: +18025

      paracetamol 2 декабря 2019, 01:28

      15 суток чтобы протрезвели. Не меньше!

      0
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      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский 1 декабря 2019, 11:21

      верхняя строка после заголовка кричали матом , для тупоголовых хрюшек читающих заголовок.

      1
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      Рейтинг: +812

      Алекс636363 1 декабря 2019, 11:06

      на трибунах надо вести себя не как скоты. а скоты пусть валят в участок. нормальные люди приходят болеть с друзьями, женами и детьми, а из-за этих обезьян футбол превращается в отстой. пусть отвечают за базар

      6
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      Рейтинг: +7212

      Из Твери Леха > Алекс636363 1 декабря 2019, 13:08

      Всегда так было. Всегда что-то кричали. Не про Дзюбу, так про судью.

      1
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      Рейтинг: +217

      Salamоn > Из Твери Леха 1 декабря 2019, 15:01

      Согласен. Как начали кричать про Дзюбу,так началось!Он же герой,Муромец епт. Широкова вспомните! Банана-банана...))

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 1 декабря 2019, 10:51

      Да на поле Артема не было) Их просто к нему отвезли)

      1
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      Рейтинг: +7212

      Из Твери Леха 1 декабря 2019, 10:14

      Центр Э? Противодействие экстремизму. Т.е. говорить что-то против Дзюбы это уже эктремизЪм?

      3
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      Рейтинг: +199

      MOBI 1 декабря 2019, 09:42

      ну это уже слишком и извинениями тут не отмажешься позор

      2
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      Рейтинг: +217

      Salamоn > MOBI 1 декабря 2019, 15:02

      Позор болелам,или силовикам?

      0
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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 1 декабря 2019, 09:33

      За что? Кривоногий это не оскорбление))

      1
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      Рейтинг: +217

      Salamоn > mihail200606 1 декабря 2019, 15:02

      На правду не обижаются))

      0
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 1 декабря 2019, 09:28

      Цирк какой-то!

      0
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      Рейтинг: +80

      Питерский мент 1 декабря 2019, 08:07

      поросят - в свинарник

      -1
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      Рейтинг: +3520

      serhio80 > Питерский мент 1 декабря 2019, 08:53

      Прячься в парадных, Спартак приехал)

      -1
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      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский > serhio80 1 декабря 2019, 11:18

      похоже стадо гавнюков как ты приехало, один то ссышь , а в стаде силен за спинами прятаться.

      0
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      Рейтинг: +3520

      serhio80 > Иван_Невский 1 декабря 2019, 11:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ваня, подгорает уже?)

      -4
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      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский > serhio80 1 декабря 2019, 21:44

      марикон де мьерда

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      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский > serhio80 1 декабря 2019, 22:03

      сегодня студентиков ваших спасали с дамами, стояли они в семером фоткались, вдруг на них трое в черном спортивные налетели через пару секунд трое ваших лежали других злые питерские тетки отбивали , но хулиганы быстро убежали, главное все живы чуток фейсы разбиты, а один молодца быстро бегает...
      я это к тому что надо драться с тем кто дерется , а не трогать нормальных кузьмичей, малолеток..... вот даже студентиков, вроде смотрелись крепкими, но видно что не хулиганы...

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