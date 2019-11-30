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  • Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

30 ноября 2019, 20:30
105

Несколько болельщиков «Спартака» скандировали нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче молодежного первенства команд. Нарушителей в количестве шести человек задержали оперативники Центра «Э».

Как сообщает «Фонтанка», после фразы «Дзюба вон, Дзюба кривоногий» шестерых молодых людей стремительно усадили в служебную машину и увезли в отдел. Все они совершеннолетние.

  • На матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу. Московский клуб за это оштрафовали.
  • Сам Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
  • Футболист ранее сообщил, что равнодушен к оскорблениям с трибун.
  • Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет завтра. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Зенит Спартак Зенит (мол) Спартак М (мол) Дзюба Артем
Комментарии (105)
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vka1970
1575136383
Вот это новость. А типа ни кто не знал, что полено это полено. Завтра опять напомнят.Сильней и громогласней. Вопросы не к Зениту, а к самому Дзюбе давно назрели. Допрыгался.
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Старикан
1575136938
А в чём собственно оскорбление? Это наверное самое безобидное что можно было услышать про Дзюбиньо.. .А то, что у него ноги кривые можно подтвердить прямой линейкой...
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Dizgen
1575137349
Мрази конченные (те кто арестовывал)
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Пельш 1
1575138250
Похоже возвращается 37 й год!
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alp
1575138339
типичное поведение для спартаковских...
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andruhs
1575140819
Жаль ребят. В юности мозг не всегда включается. Только чувство долга))) и понты. Тусовка по интересам! А ведь могут и по почкам наполучать. В чужом городе не стоит оскорблять тех, кто им дорог. И не лично в Дзюбе дело... Чел играет, забивает, не огрызается.... Ну не ясно, что еще нужно?
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vla4839
1575144225
всё "хулиганьё" надо под суд ,хватит отравлять атмосферу на стадионах и общественных местах. Нормальным людям и детям невозможно ходить на стадионы.
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Добрый Бобер
1575145920
Дзюба и его команда стал аллегорией. Достижения посредственны, но доходы существенны; личность пиарится по всем фронтам, но рейтинг неумолимо низок; критика возбраняется. Ни кого не напоминает?
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serhio80
1575171334
Дзюба теперь нецензурное слово?)
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Питерский мент
1575176825
поросят - в свинарник
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