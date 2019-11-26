Колосков – об оскорблениях Дзюбы: «Это подпадает под административный кодекс, поступать надо жeстко»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о ситуации с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы на стадионах.

Впервые нелицеприятные кричалки в адрес футболиста прозвучали на матче отбора Евро-2020 Сан-Марино – Россия.

В воскресенье аналогичный инцидент произошел во время игры между «Уралом» и «Спартаком».

«Дзюба – капитан сборной, лучший бомбардир нашего чемпионата, игрок, который цементирует вокруг себя национальную команду. Как не встать на его защиту? Даже если оскорбление идeт в адрес любого футболиста и тренера, это уже вопиющее нарушение спортивной этики. Если это доносится с трибун, да ещe с матом, то это хулиганство.

С моей точки зрения, таким болельщикам надо выписать волчий билет, хотя в наших условиях это не очень эффективно. Эти оскорбления подпадают под административный кодекс. Поступать надо жeстко, потому что это хамское поведение на трибунах», – сказал Колосков.

Уткин – об оскорблениях Дзюбы: «Вы не понимаете, что когда вас обижают и вы даeте понять, что вам обидно, то эти обиды не прекратятся никогда?»

Панов: «Дзюба не следил за языком и позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака»

Широков – об оскорблениях Дзюбы: «А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулсись»