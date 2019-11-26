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  • Колосков – об оскорблениях Дзюбы: «Это подпадает под административный кодекс, поступать надо жeстко»

Колосков – об оскорблениях Дзюбы: «Это подпадает под административный кодекс, поступать надо жeстко»

26 ноября 2019, 08:35
37

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о ситуации с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы на стадионах.

  • Впервые нелицеприятные кричалки в адрес футболиста прозвучали на матче отбора Евро-2020 Сан-МариноРоссия.
  • В воскресенье аналогичный инцидент произошел во время игры между «Уралом» и «Спартаком».

«Дзюба – капитан сборной, лучший бомбардир нашего чемпионата, игрок, который цементирует вокруг себя национальную команду. Как не встать на его защиту? Даже если оскорбление идeт в адрес любого футболиста и тренера, это уже вопиющее нарушение спортивной этики. Если это доносится с трибун, да ещe с матом, то это хулиганство.

С моей точки зрения, таким болельщикам надо выписать волчий билет, хотя в наших условиях это не очень эффективно. Эти оскорбления подпадают под административный кодекс. Поступать надо жeстко, потому что это хамское поведение на трибунах», – сказал Колосков.

Уткин – об оскорблениях Дзюбы: «Вы не понимаете, что когда вас обижают и вы даeте понять, что вам обидно, то эти обиды не прекратятся никогда?»

Панов: «Дзюба не следил за языком и позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака»

Широков – об оскорблениях Дзюбы: «А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулсись»

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (37)
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Vepras
1574749450
Вот раздули проблему, там не Дзюбу надо спасать от болельщиков, а Евро-2020 от допинг скандала.
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Серж 69
1574752552
Ага,давайте и тут власть свою покажем,как же,оскорбили великого Дзюбку,не сойдёт вам это с рук.Что за имитация бурной деятельности?Заняться больше нечем?Всё у нас с футболом прекрасно,так остались маленькие моменты вроде этого,но мы и их искореним?Делами реальными занимайтесь,а не всякой шелухой,и так у нас уже все гайки позакручивали,и эти деятели туда же,не отстают...
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bset
1574753235
В чем-то Широков прав. Почему никого не наказали, когда оскорбляли Жиркова?
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vka1970
1574753438
Евгений Ловчев: Если РФС уберет провокаторов, завтра про Дзюбу будет скандировать весь стадион. Это в принципе всё что нужно знать о полене.
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Из Твери Леха
1574754524
Не просто так сейчас это обсуждают. Дзюба лицо слегка политизированное. Он ведь мелькал на всяких там выступлениях и награждениях Путина, вдобавок этот жест с воинским приветствием намекает на милитаризм, присущий нашей стране, хотя раньше что-то я не замечал за ним такое. Все эти факторы делают из Дзюбы персону более значимую, чем просто обычный футболист. Ведь он по сути сейчас как Овечкин когда-то : участник Putin Team; наряду с Акинфеевым - представители президента, только от мира футбола. Поэтому такой резонанс и шумиха, оскорбили не просто какого-то там рядового футболиста из-за клубных предпочтений, а можно сказать приближенного самого царя...
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Дядя Серёжа
1574755541
Колосков недавно ратовал за водку на стадионах. А после водочки один запоёт - стадион подхватит. Всем болелам волчий билет? Или пожаловаться в УЕФА? Если вам важно, найдите их, сведите с Бздюбой, пусть разберутся по людски.
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vladik12
1574755770
И... давайте все вместе. ДЗЮБА, ДЗЮБА, иди на...
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ilichkadr
1574763441
Не уже ли прозрели? Разве не Дзюба — наш лучший бомбардир цикла с десятью голами? Разве не форвард «Зенита» стал героем всей страны, став одним из символов успеха на ЧМ-2018? Разве не он забил на чемпионате мира три — и один из них испанцам? Не его ли вы, болельщики, уже полтора года носите на руках? Вполне заслуженно. Судя по соцсетям, в Сан-Марино приехало много фанатов «Спартака». Видимо, люди до сих пор не могут простить Артёмке нашумевший уход в «Зенит» в 2015 году. На таких не действуют аргументы про лучшего бомбардира сборной. Они помнят только одно — Дзюба переметнулся к «врагам». Точка.
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Граф2019
1574768502
запретить футбол... и весь буй до копейки!!! Дзюбу продать в Китай и забыть.
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Январь 59
1574774695
Даже если вся страна встанет на защиту Дзюбы, со всеми михалычами бабульками с семечками и детьми. спартачи не отступятся от своего и будут хором кричать матом в адрес Дзюбы, Глушакова , Кононова.И не потому что Дзюба, Глушаков и Кононов, а вместе с ними Родионов, Федун и прочие плохие, а потому что вместо головы ромбик. Потому что свинорылым не дано понять, что такое культура. Свинорылые- это позор России.
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