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    Колосков – об оскорблениях Дзюбы: «Это подпадает под административный кодекс, поступать надо жeстко»

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о ситуации с оскорблениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы на стадионах.

    • Впервые нелицеприятные кричалки в адрес футболиста прозвучали на матче отбора Евро-2020 Сан-МариноРоссия.
    • В воскресенье аналогичный инцидент произошел во время игры между «Уралом» и «Спартаком».

    «Дзюба – капитан сборной, лучший бомбардир нашего чемпионата, игрок, который цементирует вокруг себя национальную команду. Как не встать на его защиту? Даже если оскорбление идeт в адрес любого футболиста и тренера, это уже вопиющее нарушение спортивной этики. Если это доносится с трибун, да ещe с матом, то это хулиганство.

    С моей точки зрения, таким болельщикам надо выписать волчий билет, хотя в наших условиях это не очень эффективно. Эти оскорбления подпадают под административный кодекс. Поступать надо жeстко, потому что это хамское поведение на трибунах», – сказал Колосков.

    Уткин – об оскорблениях Дзюбы: «Вы не понимаете, что когда вас обижают и вы даeте понять, что вам обидно, то эти обиды не прекратятся никогда?»

    Панов: «Дзюба не следил за языком и позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака»

    Широков – об оскорблениях Дзюбы: «А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулсись»

    Источник: RT

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4463

      Lester84 6 минут назад

      Да задолбали уже этим Дзюбой. По-моему чем больше СМИ будет раздувать эту ситуацию, тем дольше болельщики будут ее продолжать

      0
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      Рейтинг: +3763

      Добрый Бобер 12 минут назад

      Да сколько можно мусолить эту тему?!

      0
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      Рейтинг: +7819

      ufos73 16 минут назад

      Давайте весь бомже пердаж очистите, да вообще всех фанов на стадионы не пускайте! они все орут! )))

      1
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      Рейтинг: +1074

      Decorhome 18 минут назад

      Вперед

      0
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      Рейтинг: +408

      Filllllll 19 минут назад

      Конечно, правильно, только, разве зюбе можно болельщиков оскорблять, на шарфы наступать? Ведь он сам справоцировал это. А как же футбол, для болельщиков? Сегодня повыгоняют со стадионов, а завтра будем программы по привлечению болельщиков на трибуны создавать и удивляться, что не ходят на футбол люди. Если я подойду к толпе коней или бомжей и наступлю на их атрибутику, то меня скорее всего убьют. И конечно будут виноваты перед законом, но по факту, сам виноват был бы.

      0
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      Рейтинг: +11341

      Garrincha58 19 минут назад

      добавьте пивка на стадионы и не то ещё услышите господин ты наш припочётнейший бывший

      0
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      Рейтинг: +15

      Питерский кардинал 42 минуты назад

      Таких болельщиков надо, физически кастрировать, чтобы не размножалисть, грязь не нужна.

      -2
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      Рейтинг: +441

      Vepras 45 минут назад

      Вот раздули проблему, там не Дзюбу надо спасать от болельщиков, а Евро-2020 от допинг скандала.

      1
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      Рейтинг: +8371

      silver29 50 минут назад

      Административный кодекс Сан-Марино ? Что он плетет. Кто хоть раз бывал на матче знает матерятся ВСЕ и игроки, и тренеры. Давайте начнем с них штрафы собирать. Кстати чемпион среди тренеров по не нормотивной лексике Палыч.

      1
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      Рейтинг: +5247

      ilichkadr > silver29 34 минуты назад

      Лёня Слуцкий тоже культурой речи не отличался.............

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      Рейтинг: +8371

      silver29 > ilichkadr 26 минут назад

      Сквернословить в присутствии детей и женщин плохо, но я не ханжа и знаю, что в России без крепкого слова ничего не поедет, даже в МИДе дела без этой связки слов не идут, ну а армию и подавно надо распускать ))).

      0
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      Рейтинг: +67

      elessar arnor 1 час назад

      отс о си, не тем занимаетесь

      а этому воришке стоит забивать в лч и Бельгии, чтобы вести подобным образом

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