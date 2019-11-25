Панов: «Дзюба не следил за языком и позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов объяснил, почему болельщики «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Дело в том, что Дзюба когда-то где-то позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака», не следил за языком. Мне кажется, его проблема именно в этом... Ему не надо было делать таких резких высказываний в адрес болельщиков «Спартака».

– А то, что он выступает за «Зенит» после «Спартака», – не повод для оскорблений?

– Да всем по барабану за кого он там играет! Неважно! «Зенит», «Ростов», что-то еще. Пусть играет за кого хочет. Он профессиональный футболист – это его выбор. Думаю, ему не надо было делать таких резких высказываний в адрес болельщиков «Спартака». Здесь он совершил большую ошибку. Дзюба ведь знает, что красно-белые фанаты все принимают близко к сердцу. Нужно немного соображать, прежде чем что-то говорить.

– Не опасаетесь, что спартаковские болельщики просто-напросто по-хорошему разозлят сейчас Дзюбу?

– Так он ведь скоро закончит с футболом. Сколько ему осталось? Пару лет.

– Но ближайший матч у «Зенита» как раз со «Спартаком». Нет опасений, что увидите разъяренного Дзюбу, который ответит своим хейтерам голами.

– Конечно, он выйдет на эту встречу с определенным настроем. Я бы тоже на его месте, наверное, завелся. Не испытываю любви к Дзюбе. Но вот как футболист — он молодец, работает на команду. Одним словом, нормальный игрок.

Оскорблять нормального футболиста, наверное, – неправильно. Человек вообще-то защищает цвета нашей родной сборной. Это уже другая тематика. В клубе вы можете ненавидеть, кого хотите, вывешивать баннеры и так далее. Но оскорблять футболиста национальной команды, капитана... Жалко, что так происходит, – сказал Панов.