Панов: «Дзюба не следил за языком и позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака»

Сектанты Зюбе ответили! А как он хотел воздушные поцелуи от сектантов так Зюба вроде их и называл вот и обратный привет.)
Бывший нападающий сборной России Александр Панов объяснил, почему болельщики «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
– Дело в том, что Дзюба когда-то где-то позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака», не следил за языком. Мне кажется, его проблема именно в этом... Ему не надо было делать таких резких высказываний в адрес болельщиков «Спартака».
– А то, что он выступает за «Зенит» после «Спартака», – не повод для оскорблений?
– Да всем по барабану за кого он там играет! Неважно! «Зенит», «Ростов», что-то еще. Пусть играет за кого хочет. Он профессиональный футболист – это его выбор. Думаю, ему не надо было делать таких резких высказываний в адрес болельщиков «Спартака». Здесь он совершил большую ошибку. Дзюба ведь знает, что красно-белые фанаты все принимают близко к сердцу. Нужно немного соображать, прежде чем что-то говорить.
– Не опасаетесь, что спартаковские болельщики просто-напросто по-хорошему разозлят сейчас Дзюбу?
– Так он ведь скоро закончит с футболом. Сколько ему осталось? Пару лет.
– Но ближайший матч у «Зенита» как раз со «Спартаком». Нет опасений, что увидите разъяренного Дзюбу, который ответит своим хейтерам голами.
– Конечно, он выйдет на эту встречу с определенным настроем. Я бы тоже на его месте, наверное, завелся. Не испытываю любви к Дзюбе. Но вот как футболист — он молодец, работает на команду. Одним словом, нормальный игрок.
Оскорблять нормального футболиста, наверное, – неправильно. Человек вообще-то защищает цвета нашей родной сборной. Это уже другая тематика. В клубе вы можете ненавидеть, кого хотите, вывешивать баннеры и так далее. Но оскорблять футболиста национальной команды, капитана... Жалко, что так происходит, – сказал Панов.
- Во время матча 17-го тура РПЛ против «Урала» спартаковские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.
- Ранее Дзюбу оскорбляли фанаты сборной России на матче с Сан-Марино.
- Форвард – воспитанник «Спартака», он покинул клуб в 2015 году.