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  • Панов: «Дзюба не следил за языком и позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака»

Панов: «Дзюба не следил за языком и позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака»

25 ноября 2019, 18:54
40

Бывший нападающий сборной России Александр Панов объяснил, почему болельщики «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Дело в том, что Дзюба когда-то где-то позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака», не следил за языком. Мне кажется, его проблема именно в этом... Ему не надо было делать таких резких высказываний в адрес болельщиков «Спартака».

– А то, что он выступает за «Зенит» после «Спартака», – не повод для оскорблений?

– Да всем по барабану за кого он там играет! Неважно! «Зенит», «Ростов», что-то еще. Пусть играет за кого хочет. Он профессиональный футболист – это его выбор. Думаю, ему не надо было делать таких резких высказываний в адрес болельщиков «Спартака». Здесь он совершил большую ошибку. Дзюба ведь знает, что красно-белые фанаты все принимают близко к сердцу. Нужно немного соображать, прежде чем что-то говорить.

– Не опасаетесь, что спартаковские болельщики просто-напросто по-хорошему разозлят сейчас Дзюбу?

– Так он ведь скоро закончит с футболом. Сколько ему осталось? Пару лет.

– Но ближайший матч у «Зенита» как раз со «Спартаком». Нет опасений, что увидите разъяренного Дзюбу, который ответит своим хейтерам голами.

– Конечно, он выйдет на эту встречу с определенным настроем. Я бы тоже на его месте, наверное, завелся. Не испытываю любви к Дзюбе. Но вот как футболист — он молодец, работает на команду. Одним словом, нормальный игрок.

Оскорблять нормального футболиста, наверное, – неправильно. Человек вообще-то защищает цвета нашей родной сборной. Это уже другая тематика. В клубе вы можете ненавидеть, кого хотите, вывешивать баннеры и так далее. Но оскорблять футболиста национальной команды, капитана... Жалко, что так происходит, – сказал Панов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Россия Дзюба Артем Панов Александр
Комментарии (40)
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Димон Лебяга
1574699786
Дзюба лучший!!!
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Диктор
1574700229
Оскорблять нормального футболиста это неправильно-а кто говорит что оскорбляют НОРМАЛЬНОГО ????
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порт
1574701793
Помню Панову за "язык" дали в репу.
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vka1970
1574702522
На все сто Панов прав. Всем по фигу, что он перешёл в Зенит, а вот за словами и действиями следить надо было. По ходу до парня только сейчас начинает доходить, что он в своё время наделал.Пусть меняет прописку и переезжает в Питер.Думаю местные благодарные болелы мало будут заморачиваться, что этот крендель делал ранее.Должны принять.
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Чец
1574706106
Мужчина должен следить за языком, иначе ему грош цена. А у Дзюбы язык что помело.
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Karel1977
1574706951
Саня знает,Саня сам переобуваться)) А Дзюза при любых раскладах красавец, практически за два года сделал себе имя,заработал и ещё заработает. А что ещё надо ,чтобы встретить старость!)
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alp
1574711203
не панову за язык говорить.. сам наговорил в свое время что в дыню получил, да мало было..
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portero
1574713358
Панов знает! Сам такой.
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Владислав Vlad
1574724942
По-сути - если бы чинуши не подняли этот вопрос, то этого вопроса уже бы и не было. Это, как расисты - постоянно ищут в чужой речи хоть, что нибудь расистское. Ну хотя бы за что можно зацепиться, что бы обвинить в расизме. Здесь такая же музыка - Если бы после сборной не подняли вопрос об оскорблении Дзюбы, то никто бы и не стал его оскорблять на матче Урал - Спартак. Никто бы и не помнил, что где-то есть такой - Дзюба.
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zigbert
1574775231
За своей речью Дзюба не следит. И в этом Панов прав.
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