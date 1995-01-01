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    Панов: «Дзюба не следил за языком и позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов объяснил, почему болельщики «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Дело в том, что Дзюба когда-то где-то позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака», не следил за языком. Мне кажется, его проблема именно в этом... Ему не надо было делать таких резких высказываний в адрес болельщиков «Спартака».

    – А то, что он выступает за «Зенит» после «Спартака», – не повод для оскорблений?

    – Да всем по барабану за кого он там играет! Неважно! «Зенит», «Ростов», что-то еще. Пусть играет за кого хочет. Он профессиональный футболист – это его выбор. Думаю, ему не надо было делать таких резких высказываний в адрес болельщиков «Спартака». Здесь он совершил большую ошибку. Дзюба ведь знает, что красно-белые фанаты все принимают близко к сердцу. Нужно немного соображать, прежде чем что-то говорить.

    – Не опасаетесь, что спартаковские болельщики просто-напросто по-хорошему разозлят сейчас Дзюбу?

    – Так он ведь скоро закончит с футболом. Сколько ему осталось? Пару лет.

    – Но ближайший матч у «Зенита» как раз со «Спартаком». Нет опасений, что увидите разъяренного Дзюбу, который ответит своим хейтерам голами.

    – Конечно, он выйдет на эту встречу с определенным настроем. Я бы тоже на его месте, наверное, завелся. Не испытываю любви к Дзюбе. Но вот как футболист — он молодец, работает на команду. Одним словом, нормальный игрок.

    Оскорблять нормального футболиста, наверное, – неправильно. Человек вообще-то защищает цвета нашей родной сборной. Это уже другая тематика. В клубе вы можете ненавидеть, кого хотите, вывешивать баннеры и так далее. Но оскорблять футболиста национальной команды, капитана... Жалко, что так происходит, – сказал Панов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии16
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      Рейтинг: +790

      Frankfurt Am Main 13 минут назад

      Сектанты Зюбе ответили! А как он хотел воздушные поцелуи от сектантов так Зюба вроде их и называл вот и обратный привет.)

      0
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      Рейтинг: +405

      Filllllll 14 минут назад

      Нет, он прав! Он супер прав! Против Спартака, даже деревяшки начинают хорошо играть и забивать, даже если 1-2 раза в сезон. Но и у Спартаковцев должен быть настрой не хуже, чем у дзюбы, иначе грош цена им, как футболистам Спартака.

      0
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      Рейтинг: +405

      Filllllll > Filllllll 10 минут назад

      А с языком у дзю действительно проблемы, и это лишь плата за трёп в адрес бывших своих болельщиков, чтобы угодить своим новым. Пусть радуется, что хоть в Питере его не гнобят, как некоторых...

      0
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      Рейтинг: +10210

      vka1970 23 минуты назад

      На все сто Панов прав.
      Всем по фигу, что он перешёл в Зенит, а вот за словами и действиями следить надо было.
      По ходу до парня только сейчас начинает доходить, что он в своё время наделал.Пусть меняет прописку и переезжает в Питер.Думаю местные благодарные болелы мало будут заморачиваться, что этот крендель делал ранее.Должны принять.

      0
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      Рейтинг: +103

      Бpaтан 3а6анeнного xpюкан 29 минут назад

      А чем он должен следить, если голову он использует только для того, чтобы в неё есть.

      3
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      Рейтинг: +3596

      порт 35 минут назад

      Помню Панову за "язык" дали в репу.

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      Рейтинг: +558

      dolf666 40 минут назад

      воу воу, аж интересно увидеть разъярённого дзюбу :D

      0
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      Рейтинг: +8892

      Диктор 1 час назад

      Оскорблять нормального футболиста это неправильно-а кто говорит что оскорбляют НОРМАЛЬНОГО ????

      2
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      Рейтинг: +103

      Димон Лебяга 1 час назад

      Дзюба лучший!!!

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      Рейтинг: +19261

      VVM1964 > Димон Лебяга 21 минуту назад

      Да он не просто лучший , он - звезда ... нет - звездец ... нет - ЗВЕЗДУН , ВОТ !!! ))) Звездит действительно много ! - Лучший звездун !!!

      2
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      Рейтинг: +21911

      gol_kak_sokol > Димон Лебяга 12 минут назад

      Балабол.

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      Рейтинг: +24

      helllacoste 1 час назад

      слишком много дзюбы, было много, стало еще больше

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      Рейтинг: +21911

      gol_kak_sokol 1 час назад

      "Нет опасений, что увидите разъяренного Дзюбу"
      Мы уже видели разъяренного льва. Волнуюсь за здоровье деревяшки, ведь он больше 30 мин бегать не может.

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