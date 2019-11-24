Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку

Болельщики «Спартака» на матче 17-го тура РПЛ «Урал» – «Спартак» (0:0) кричали оскорбительные речевки в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы. РПЛ осудила их действия.

«Российская Премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», – сказано в заявлении организации.