Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку

Болельщики «Спартака» на матче 17-го тура РПЛ «Урал» – «Спартак» (0:0) кричали оскорбительные речевки в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы. РПЛ осудила их действия.
«Российская Премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», – сказано в заявлении организации.
- Дзюбу материли во время последнего матча сборной России против Сан-Марино (5:0).
- Форвард идет в лидерах гонки бомбардиров РПЛ.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
Источник: РПЛ