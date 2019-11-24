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  • Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку

Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку

24 ноября 2019, 17:50
96

Болельщики «Спартака» на матче 17-го тура РПЛ «Урал»«Спартак» (0:0) кричали оскорбительные речевки в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы. РПЛ осудила их действия.

«Российская Премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», – сказано в заявлении организации.

  • Дзюбу материли во время последнего матча сборной России против Сан-Марино (5:0).
  • Форвард идет в лидерах гонки бомбардиров РПЛ.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака».

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (96)
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ufos73
1574608978
Не знал что Дуб теперь политик и его нельзя оскорблять... Ну если за политиков 30к берут, то за оскорбление древесины скока назначат?
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BRO_football
1574609485
А у нас Дзюба прям святой, что в его сторону даже грубого слова сказать нельзя? С какой кстати я его уважать должен? В таком случае пусть РПЛ проводит проверку после каждого матча, потому что оскорбляют не только Дзюбу. Или РПЛ проводит проверку только потому, что Дзюба игрок Зенита, а на остальных им наплевать?
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RotBerg
1574609517
Фашики опять за своё, вот рвёт пукан у мясных дибилов) Дзюбы то на поле не было)) дома тоже по ходу речевки орут)
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Пельш 1
1574610105
А что так все этого лентяя защищают? Он что супер игрок какой-то? За что ему столько чести? Ему задуматься бы надо, почему его больше половины народу обсирают, ну не просто так ведь?
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vka1970
1574610478
Ни один матч теперь без кричалок в сторону Дзюбы не пройдёт. Слава нашла своего героя.Мне лично насрать, что он в бомжевик ушёл.Его право.Он имеет своё мнение как и любой из нас.А вот за то, что грязь лил на команду и топтал шарф, его теперь просто ни когда не простят.Я уж не говорю о том, что большинство мячей, что в клубе, что в сборной, этот лентяй забивает на уже готовых и выложенных на блюдечке пасах.Сам же практически ни когда ни чего создать не может, а ещё на партнёров орёт типа они виноваты в том, что этому бревну по полю пробежаться в лом.
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upiter622
1574610498
Свиньи везде грязь найдут!
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Чец
1574610818
Судьба любого надутого "идола"--сначала вознесут высоко, а падать оттуда больно.
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Plyash
1574611360
Кто сказал,что фаны Спартака кричали,а не переодетые под них бомжитовцы? Что за истерия вокруг Дзюбы? Если он и играет хорошо,то в том числе и благодаря партнёрам,которые рядом с ним либо в Зените,либо в сборной. А пока он знаменит только жестом,но извините, к пустой голове.
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egor tikhonov
1574611802
просто у нас не любят пи...болов. не хер было перед матчем с Бельгией балаболить и льва из себя строить. в питере каменные львы,а он деревянный-подделка.
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neveldomha
1574617830
Не кричали, а визжали, как свиньи.
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