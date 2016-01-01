Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку

    Болельщики «Спартака» на матче 17-го тура РПЛ «Урал»«Спартак» (0:0) кричали оскорбительные речевки в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы. РПЛ осудила их действия.

    «Российская Премьер-Лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», – сказано в заявлении организации.

    • Дзюбу материли во время последнего матча сборной России против Сан-Марино (5:0).
    • Форвард идет в лидерах гонки бомбардиров РПЛ.
    • Дзюба – воспитанник «Спартака».

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:50
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6093

      Asbjorn 1 минуту назад

      Дзюба сам все сделал,что бы фанаты Спартака его ненавидели,пусть тогда рфс на каждом матче расследуют любое оскорбление любого игрока и команды

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3143

      AtticusFinch 3 минуты назад

      До идиотов не доходит, что нужно перестать обращать на них внимание...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1816

      Борат 5 минут назад

      Ну через неделю дзюба впердолит хрякам по самые небалуйся и заткнет их разработанные рты!
      Вот будет умора!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +524

      jet andy 6 минут назад

      На ум приходит цитата Ромки Широкова о неадекватных фанатах.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Ceнит > jet andy 4 минуты назад

      грязные бомжы вообще не люди ромка на место колхоз поставил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +524

      jet andy > Ceнит 24 секунды назад

      Я смотрю ты один из таких неадекватов. Наверное тупой школоло, судя по твоему нику и комментариям. Желчь из тебя так и прет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1877

      семёнычев 7 минут назад

      скоро даже фанаты ГазМяса из Омска будут не про Гатальского кричать, а про Дзюбу)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Mefistofel29 11 минут назад

      Им же надо кого-то обсирать, они без этого не могут, а Кононов ушел, вот и перекинулись на Дзюбу, хотя при чем Дзюба в матче Урал-Спартак?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2777

      uBaH_ > Mefistofel29 5 минут назад

      Уже лет 5 кричат, с подключением

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74557
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru