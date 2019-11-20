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  • Павлюченко – об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы: «Это нелюди. Артем делает многое для страны»

Павлюченко – об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы: «Это нелюди. Артем делает многое для страны»

20 ноября 2019, 16:49
10

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал нецензурные выкрики фанатов в адрес нападающего Артема Дзюбы в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).

«Артем Дзюба многое делает для страны, от болельщиков до простых людей. Он своими поступками делает людей только счастливыми, а своими голами приносит результат сборной России. Сейчас наша сборная дает хорошие результаты, но появляются какие-то болельщики, которые ведут себя не по-человечески, это нелюди», — заявил Павлюченко.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Орлов: «Зачем спартаковцы обиделись на Дзюбу? Он вообще-то воспитанник академии красно-белых. Там могли бы повесить его портрет»


Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Сан-Марино Павлюченко Роман Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Frankfurt Am Main
1574258910
За манекен Зюбы девкам возбудили уголовное дело а он зажал 30.000 рублей перечислить им на адвоката, вот жлоб!!!
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paracetamol
1574264448
К сожалению, Зюба уже не тот! Зазнался народный любимец.
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nik55
1574266420
что он делает для простых людей ? и почему в сборной он один такой деревянный---все игроки мокрые были кроме ходячей палки
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knikos
1574272702
Мужик!! Понимает , что под критику своих может попасть , но сказал слово ! Прислушайтесь , свиные ...
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TOL47
1574274615
Дзюба для страны? Пав не неси хрень, он даже свою работу хреново делает, за которую ему офигенно переплачивают.
Это дно и половины игр в РПЛ стоит и нихера не делает. Будущий депутат-жополиз
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Hektor 84
1574275503
А что он для России сделал?
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Jhon1989
1574280754
Да не хрена он делает так же как и ты!!! Одна болтавня и только ли...
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SPACE TRUCKIN
1574611041
покер в ворота Бельгии ,думаю,изменил бы народное мнение о Дзюбе...у него есть еще шанс сделать это на ЕВРО 2020...
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