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    Павлюченко – об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы: «Это нелюди. Артем делает многое для страны»

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал нецензурные выкрики фанатов в адрес нападающего Артема Дзюбы в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).

    «Артем Дзюба многое делает для страны, от болельщиков до простых людей. Он своими поступками делает людей только счастливыми, а своими голами приносит результат сборной России. Сейчас наша сборная дает хорошие результаты, но появляются какие-то болельщики, которые ведут себя не по-человечески, это нелюди», — заявил Павлюченко.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

    Орлов: «Зачем спартаковцы обиделись на Дзюбу? Он вообще-то воспитанник академии красно-белых. Там могли бы повесить его портрет»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +749

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      За манекен Зюбы девкам возбудили уголовное дело а он зажал 30.000 рублей перечислить им на адвоката, вот жлоб!!!

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