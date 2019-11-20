Павлюченко – об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы: «Это нелюди. Артем делает многое для страны»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал нецензурные выкрики фанатов в адрес нападающего Артема Дзюбы в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).

«Артем Дзюба многое делает для страны, от болельщиков до простых людей. Он своими поступками делает людей только счастливыми, а своими голами приносит результат сборной России. Сейчас наша сборная дает хорошие результаты, но появляются какие-то болельщики, которые ведут себя не по-человечески, это нелюди», — заявил Павлюченко.

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.

После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Орлов: «Зачем спартаковцы обиделись на Дзюбу? Он вообще-то воспитанник академии красно-белых. Там могли бы повесить его портрет»



