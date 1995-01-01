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    Орлов: «Зачем спартаковцы обиделись на Дзюбу? Он вообще-то воспитанник академии красно-белых. Там могли бы повесить его портрет»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал оскорбления со стороны фанатов в адрес форварда и капитана сборной России Артема Дзюбы.

    — По ходу матча с Сан-Марино болельщики «Спартака», приехавшие на игру, стали откровенно оскорблять Дзюбу с трибун…

    — Странно…За что? Дзюба вообще-то воспитанник академии красно-белых. Так? Считаю, там могли бы повесить его портрет. Школа должна гордиться, что подготовила такого футболиста. Дзюба же явление в нашем футболе. Ну о чем тут говорить?

    — За что же его оскорбляют?

    — Разве он виноват, что покинул «Спартак»? Он уходил оттуда не по своей воле. Его изгоняли. Дзюба отправился из московской команды не за деньгами!

    Его бросали по каким-то арендам, а он не «умирал». И в «Зените» Манчини его «сдал» в Тулу, а Артем не сломался. Это говорит о его характере. Уже за это его надо уважать. Зачем спартаковцы на него обиделись?! Это ультрас. За что ругать Дзюбу? – сказал Орлов.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии46
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      Рейтинг: +406

      S.K.V. 8 минут назад

      А кто- нибудь знает за что конкретно его отху.сосили ? За Спартак,за разговоры,за плохую игру?

      0
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      Рейтинг: +2436

      maygli > S.K.V. 4 минуты назад

      Этого незнает никто, кроме Орлова.

      0
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      Рейтинг: +21769

      gol_kak_sokol 11 минут назад

      "Школа должна гордиться, что подготовила такого футболиста." - который вытирал ноги об ее эмблему. Орлов выжил из ума.

      1
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      Рейтинг: +2436

      maygli > gol_kak_sokol 8 минут назад

      У орлова всегда была проблема с головой.

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      Рейтинг: +519

      jet andy 13 минут назад

      Дождались бы 1 декабря. Зачем на матче сборной это делать не пойму.

      0
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      Рейтинг: +2436

      maygli > jet andy 8 минут назад

      То были враги!

      0
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      Рейтинг: +21769

      gol_kak_sokol 14 минут назад

      С-Э, не выдумывай и не распределяй боллел по клубам. Там собрались болельщики сборной России и могли орать против зюбы, не трогая других игроков того же синита, потому что зюба всех достал балабольством, а пиар, устроенный ему журналюгами, никак не соотвествует уровню его игры.

      1
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      Рейтинг: +2436

      maygli 31 минуту назад

      Юран считает, что россияне не скандировали оскорбления в адрес Дзюбы.

      2
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      Рейтинг: +161

      Фанат Рубина 32 минуты назад

      Я никогда
      не устану повторять
      ПОСЫЛАТЬ ДЗЮБУ НАХ.
      опять опять опять

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2436

      maygli 34 минуты назад

      Действительно! Ну не пошла у человека игра, чего обижаться...

      2
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      Рейтинг: +3773

      nik55 35 минут назад

      Дзюба отправился из московской команды не за деньгами-----а зачем ? и сдавали его в аренду потому что он деревянный как игрок

      2
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      Рейтинг: +152

      Hansson > nik55 21 минуту назад

      Да хоть оловянный, результат даёт: голы и передачи имеются)

      0
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      Рейтинг: +227

      Влад-20 46 минут назад

      Обвинения можно выносить только после судебного разбирательства, а пока Орлову следует писать "не установленная группа лиц, выкрикивала непонятные слова, в адрес неизвестного внешне очень похожего на Дзюбу".

      6
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      Рейтинг: +5163

      ilichkadr 50 минут назад

      Чё-то я не понял, с какого перепугу здесь Спартак?

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