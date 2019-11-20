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  • Орлов: «Зачем спартаковцы обиделись на Дзюбу? Он вообще-то воспитанник академии красно-белых. Там могли бы повесить его портрет»

Орлов: «Зачем спартаковцы обиделись на Дзюбу? Он вообще-то воспитанник академии красно-белых. Там могли бы повесить его портрет»

20 ноября 2019, 14:42
80

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал оскорбления со стороны фанатов в адрес форварда и капитана сборной России Артема Дзюбы.

— По ходу матча с Сан-Марино болельщики «Спартака», приехавшие на игру, стали откровенно оскорблять Дзюбу с трибун…

— Странно…За что? Дзюба вообще-то воспитанник академии красно-белых. Так? Считаю, там могли бы повесить его портрет. Школа должна гордиться, что подготовила такого футболиста. Дзюба же явление в нашем футболе. Ну о чем тут говорить?

— За что же его оскорбляют?

— Разве он виноват, что покинул «Спартак»? Он уходил оттуда не по своей воле. Его изгоняли. Дзюба отправился из московской команды не за деньгами!

Его бросали по каким-то арендам, а он не «умирал». И в «Зените» Манчини его «сдал» в Тулу, а Артем не сломался. Это говорит о его характере. Уже за это его надо уважать. Зачем спартаковцы на него обиделись?! Это ультрас. За что ругать Дзюбу? – сказал Орлов.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (80)
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maygli
1574251078
У Орлова короткая память либо он не в курсе. Дзюбе предлагали в Спартаке контракт больше чем у него был, но он (или его агент) хотел больше и в Зенит поехал именно за денежкой.
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Lester84
1574251157
Гена, ты бы лучше вспомнил как Быстрова обратно в Зенит принимали. И кричалки ему не только на стадионе кричали, но и на перроне вокзала, когда сборная приезжала
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Красный май
1574251468
Был "соловьиный помёт", теперь ещё и "орлиный" подвезли.
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Влад-20
1574253199
Обвинения можно выносить только после судебного разбирательства, а пока Орлову следует писать "не установленная группа лиц, выкрикивала непонятные слова, в адрес неизвестного внешне очень похожего на Дзюбу".
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zigbert
1574256072
Орлов нарисовал нам портрет ангела а не игрока. Никто его не выгонял из Спартака. И ушел из команды он по собственной воле ,свободным агентом, бесплатно. А сколько у него было негатива по отношению к своей бывшей команде и ее болельщиках? Об этом Орлов умалчивает. А что там кричали на трибунах? Ведь это были поклонники сборной России.
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Диктор
1574256170
Повесить портрет и гамном написать ИУДА.
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Павелий
1574256471
Не его изгоняли, а ему предложили достойный новый контракт, но на 300к евро в год меньше. И он ушёл к бомжам. Мог быть лидером гладиаторов, а стал столбом у бомжей.
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Filllllll
1574258608
А Быстров у бомжей висит? Я про портрет. А тов. Орлов может повесить Дзюбу у себя в комментаторской. Я снова про портрет
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JTherry
1574260868
Гена, у тебя есть доказательства, что матерились именно спартаковские ультрас? а может, это зенитовский вираж его обкладывал матюгами...
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paracetamol
1574261401
Свини, они и есть свини, что с них взять?
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