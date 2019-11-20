Орлов: «Зачем спартаковцы обиделись на Дзюбу? Он вообще-то воспитанник академии красно-белых. Там могли бы повесить его портрет»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал оскорбления со стороны фанатов в адрес форварда и капитана сборной России Артема Дзюбы.
— По ходу матча с Сан-Марино болельщики «Спартака», приехавшие на игру, стали откровенно оскорблять Дзюбу с трибун…
— Странно…За что? Дзюба вообще-то воспитанник академии красно-белых. Так? Считаю, там могли бы повесить его портрет. Школа должна гордиться, что подготовила такого футболиста. Дзюба же явление в нашем футболе. Ну о чем тут говорить?
— За что же его оскорбляют?
— Разве он виноват, что покинул «Спартак»? Он уходил оттуда не по своей воле. Его изгоняли. Дзюба отправился из московской команды не за деньгами!
Его бросали по каким-то арендам, а он не «умирал». И в «Зените» Манчини его «сдал» в Тулу, а Артем не сломался. Это говорит о его характере. Уже за это его надо уважать. Зачем спартаковцы на него обиделись?! Это ультрас. За что ругать Дзюбу? – сказал Орлов.
- Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
- После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.