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Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду

12 января, 07:50
5

Александр Мостовой отреагировал на официальный обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард перебрался в московскую команду. Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.

«Все знают, что Гонду – это хороший нападающий, но я не понимаю, как ЦСКА отпустил Дивеева в «Зенит». Все-таки Игорь – это лучший центральный защитник России. Да, армейцам был нужен нападающий, но после ухода Виллиана Роши очень опасно терять еще одного игрока обороны. Посмотрим, кого красно-синим подпишут взамен. А по Лусиано вопросов нет, потому что в петербургском клубе слишком много атакующих игроков, которых невозможно одновременно выпустить на поле.

Посмотрим в конце сезона, кто выиграл от этого обмена. Но в любом случае всегда будут те, кто за и против любого трансфера», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Император Бомжей
1768196608
Согласен тут с Мостовым, что очень редкое явление)) Только время покажет, что выйдет из этих трансферов.
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zigbert
1768198833
А что тут обсуждать если обе команды видят в этом обмене больше плюсов чем минусов. Кто окажется прав покажет время.
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acor94
1768199880
Жаль Гонду, но с учётом нового лимита нужна великолепная пятёрка и вратарь с русскими паспортами. Осталось избавиться от всякого балласта из 3-4 человек, взять опорника с русскими корнями и в целом в лимит уложимся
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САДЫЧОК
1768209172
Посмотрим, как этот лучший защитник будет привозить!! Семак собирает а ля Уфу с Соболевым и с навесами на эту хрустальную вазу . Убогий футбол команды с неограниченными финансами! Это просто дичь!
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CSKA REDBLUE
1768215221
Вот, болелы Зенита, скажите честно, Лусиано реальное усиление для нас или так,лавочник и не более? Наш Дивей в последнее время и ломался, и косячил. С одной стороны понятна причина приобретения именно его, но в то же время велик риск привозов и травм.
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