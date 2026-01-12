Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду

Александр Мостовой отреагировал на официальный обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард перебрался в московскую команду. Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.

«Все знают, что Гонду – это хороший нападающий, но я не понимаю, как ЦСКА отпустил Дивеева в «Зенит». Все-таки Игорь – это лучший центральный защитник России. Да, армейцам был нужен нападающий, но после ухода Виллиана Роши очень опасно терять еще одного игрока обороны. Посмотрим, кого красно-синим подпишут взамен. А по Лусиано вопросов нет, потому что в петербургском клубе слишком много атакующих игроков, которых невозможно одновременно выпустить на поле.

Посмотрим в конце сезона, кто выиграл от этого обмена. Но в любом случае всегда будут те, кто за и против любого трансфера», – сказал Мостовой.