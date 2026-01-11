Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Первый комментарий Гонду в ЦСКА

Вчера, 23:07
2

Новичок ЦСКА Лусиано Гонду прокомментировал свой переход из «Зенита».

– Насколько понимаю, Фабио Челестини планирует использовать вас в ЦСКА как центрального нападающего, наконечника атак. Есть ощущение, именно эта роль идеально вам подходит. Можно ли сказать, что вам больше всего нравится играть на этой позиции?

– Да, это правда. И я уверен, что стиль игры ЦСКА отлично мне подходит. Команда играет быстро, партнеры регулярно снабжают нападающих мячом, а в такой ситуации форварду проще себя проявить. И вы правы, я действительно наиболее комфортно чувствую себя в центре нападения. Приходилось играть на других позициях, но именно роль центрфорварда мне нравится больше всех остальных.

– В ЦСКА эта позиция довольно продолжительное время считается проблемной, и болельщики связывают с вашим приходом большие надежды. Пожелаю вам их оправдать и как можно чаще радовать забитыми голами. Есть ли у вас цель на весеннюю часть сезона по возможному количеству забитых мячей?

– Хочу, чтобы этих голов было как можно больше. Не вижу смысла загадывать конкретную цифру, хочу просто играть, забивать и быть в лидерах бомбардирской гонки. Главная задача в том, чтобы мои голы помогали ЦСКА побеждать. Я люблю забивать и надеюсь, что буду радовать наших болельщиков.

  • В этом сезоне 24-летний Гонду провел за «Зенит» 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Он выступал за петербуржцев с августа 2024 года.
  • Ранее из ЦСКА в «Зенит» перешел защитник Игорь Дивеев.

Еще по теме:
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
ЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
В ЦСКА при подписании Гонду вспомнили о его победном голе в ворота красно-синих
Источник: телеграм-канал Максима Квятковского
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера ЦСКА Гонду Лусиано
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768165725
Прям классическое интервью, для пресс-службы клуба)) Поживём увидим, как Дивеев в Зените играть будет, а Гонду в ЦСКА))
Ответить
АЛЕКС 58
1768189848
Удачи!
Ответить
Главные новости
Батраков высказался об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»
11:10
1
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
1
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
1
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
2
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
1
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Все новости
Все новости
Агент Райана рассказал о переговорах с «Зенитом»
10:55
1
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 