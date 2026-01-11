Первый комментарий Гонду в ЦСКА

Новичок ЦСКА Лусиано Гонду прокомментировал свой переход из «Зенита».

– Насколько понимаю, Фабио Челестини планирует использовать вас в ЦСКА как центрального нападающего, наконечника атак. Есть ощущение, именно эта роль идеально вам подходит. Можно ли сказать, что вам больше всего нравится играть на этой позиции?

– Да, это правда. И я уверен, что стиль игры ЦСКА отлично мне подходит. Команда играет быстро, партнеры регулярно снабжают нападающих мячом, а в такой ситуации форварду проще себя проявить. И вы правы, я действительно наиболее комфортно чувствую себя в центре нападения. Приходилось играть на других позициях, но именно роль центрфорварда мне нравится больше всех остальных.

– В ЦСКА эта позиция довольно продолжительное время считается проблемной, и болельщики связывают с вашим приходом большие надежды. Пожелаю вам их оправдать и как можно чаще радовать забитыми голами. Есть ли у вас цель на весеннюю часть сезона по возможному количеству забитых мячей?

– Хочу, чтобы этих голов было как можно больше. Не вижу смысла загадывать конкретную цифру, хочу просто играть, забивать и быть в лидерах бомбардирской гонки. Главная задача в том, чтобы мои голы помогали ЦСКА побеждать. Я люблю забивать и надеюсь, что буду радовать наших болельщиков.