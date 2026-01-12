Конте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте резко отреагировал на назначение пенальти в ворота его команды на 70-й минуте матча 20-го тура Серии A с «Интером» (2:2).

Главный арбитр Даниэле Довери с помощью подсказки ВАР зафиксировал фол Амира Ррахмани на Генрихе Мхитаряне и указал на 11-метровую отметку.

После объявления решения рефери Конте ударил по мячу возле боковой линии, направив его в сторону ворот «Интера», бросил на землю бутылку, а затем подошел к резервному арбитру и прокричал что-то ему в лицо. За это главный судья показал тренеру «Наполи» красную карточку.

Уходя в подтрибунное помещение, Конте несколько раз прокричал: «Позор вам, позор вам всем!»

Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, выведя «Интер» вперед со счетом 2:1, но «Наполи» сумел уйти от поражения.