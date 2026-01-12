«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

«Зенит» сохраняет надежду подписать нападающего «Крузейро» Кайо Жорже.
В клубе надеются, что форвард заинтересуется вариантом продолжения карьеры в России после нескольких отказов.
У Кайо Жорже один представитель с вингером «Зенита» Педро и нападающим Педро Абреу из «Фламенго», за которым также следят петербуржцы. На фоне хороших отношений с агентом футболиста и контактов с «Крузейро» после сделки по Жерсону, сине-бело-голубые намерены предпринять ещe одну попытку подписания Жорже.
Игрок знает об интересе «Зенита», но пока не хочет переезжать в Россию. Сообщалось, что за бразильцем следит «Реал».
23-летний Кайо Жорже стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии-2025 с 21 голом.
- Контракт игрока с «Крузейро» рассчитан сроком до конца 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
- В 2025 году Кайо Жорже забил 26 голов и отдал 8 передач в 44 встречах во всех турнирах.
- Он провел 1 матч за сборную Бразилии в сентябре 2025-го.
Источник: Legalbet