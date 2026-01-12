Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  «Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

Вчера, 09:49
7

«Зенит» сохраняет надежду подписать нападающего «Крузейро» Кайо Жорже.

В клубе надеются, что форвард заинтересуется вариантом продолжения карьеры в России после нескольких отказов.

У Кайо Жорже один представитель с вингером «Зенита» Педро и нападающим Педро Абреу из «Фламенго», за которым также следят петербуржцы. На фоне хороших отношений с агентом футболиста и контактов с «Крузейро» после сделки по Жерсону, сине-бело-голубые намерены предпринять ещe одну попытку подписания Жорже.

Игрок знает об интересе «Зенита», но пока не хочет переезжать в Россию. Сообщалось, что за бразильцем следит «Реал».

23-летний Кайо Жорже стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии-2025 с 21 голом.

  • Контракт игрока с «Крузейро» рассчитан сроком до конца 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
  • В 2025 году Кайо Жорже забил 26 голов и отдал 8 передач в 44 встречах во всех турнирах.
  • Он провел 1 матч за сборную Бразилии в сентябре 2025-го.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Крузейро Зенит Жорже Кайо Педро
Комментарии (7)
Foxitkuban
1768201142
Больших трат не будет, говорили они
Ответить
k611
1768202196
Да понятно, что футболист хочет попробовать свои силы в ведущих Европейских чемпионатах. РПЛ к таковым не относится.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1768204952
Этого не плохо бы подписать. Будет с Педро разрывать защиту соперников. Гыгыгы
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768206222
ясно, что парень выберет Реал.. в любом случае, он с куда большим удовольствием уедет в Испанию, за которой Анчелотти следит пристально.
Ответить
Айболид
1768206772
Источник - Legalbet ? Ну всё , верю как самому себе )))
Ответить
Бумбраш
1768218008
Так жиж зинка гордость бразильского футбола
Ответить
Гавроша Седьмой
1768233721
Ньдя!
Ответить
