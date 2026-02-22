Березуцкий оценил вклад Гинера в российский футбол

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о президенте клуба Евгении Гинере.

«Гинер изменил не только ЦСКА, но и весь российский футбол. Все успехи ЦСКА связаны с ним. Это прекрасный функционер. Пожелаю Гинеру дольше оставаться на своeм посту и побольше побед», – сказал Березуцкий.