Березуцкий оценил вклад Гинера в российский футбол

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о президенте клуба Евгении Гинере.
«Гинер изменил не только ЦСКА, но и весь российский футбол. Все успехи ЦСКА связаны с ним. Это прекрасный функционер. Пожелаю Гинеру дольше оставаться на своeм посту и побольше побед», – сказал Березуцкий.
- 20 февраля исполнилось 25 лет с момента прихода Гинера на пост президента ЦСКА.
- За это время клуб выиграл 24 трофея: 6 титулов чемпиона России, 9 раз становился обладателем Кубка, 8 раз – Суперкубка страны и 1 раз – Кубка УЕФА.
Источник: Metaratings.ru