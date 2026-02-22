Аленичев назвал условие, при котором легенды «Спартака» обыграли бы основную команду

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил силу команды легенд красно-белых и нынешнего основного состава москвичей.

– У кого больше шансов на титул: команды легенд «Спартака» или у основного в РПЛ?

– Как это измерить?

– По вашим ощущениям.

– Если бы мне было 25 лет, например, как и всей команде, думаю, что основной «Спартак» мы бы некрупно, но обыграли.