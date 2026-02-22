Экс-защитник сборной России отметил рост цен на продукты и ЖКХ

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о ценах на продукты и услуги управляющих компаний.

«Заметил на себе рост цен на продукты и ЖКХ. Думаю, это связано с экономикой и инфляцией. Чего удивляться? Цены растут, но это нормально. У меня цена на коммунальные услуги выросла в 1,5 раза. Приходится оплачивать», – сказал Кудряшов.