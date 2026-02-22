Моуринью ответил на вопрос о критике после расистского скандала

Главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью спросили о критике, которую вызвали его высказывания после домашнего матча Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).
«Я не хочу комментировать. Повторюсь, это было сложно для всех. Я не буду уточнять степень сложности, но очевидно, что это было сложно для всех, но мы смогли проявить профессионализм и выполнить свою работу наилучшим образом», – сказал Моуринью после победы над «Авешем» (3:0).
Пресс-секретарь «Бенфики» пояснил, что ведется расследование УЕФА, «поэтому тренер не может комментировать этот вопрос».
- Встречу лиссабонцев с «Реалом» 18 февраля останавливали во втором тайме после того, как вингер мадридцев Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
- Тогда Моуринью заявил: «На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается». Португалец также сказал, что Винисиус «отпраздновал в неуважительном ключе».
Источник: O Jogo