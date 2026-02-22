Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью ответил на вопрос о критике после расистского скандала

Моуринью ответил на вопрос о критике после расистского скандала

Вчера, 16:49

Главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью спросили о критике, которую вызвали его высказывания после домашнего матча Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).

«Я не хочу комментировать. Повторюсь, это было сложно для всех. Я не буду уточнять степень сложности, но очевидно, что это было сложно для всех, но мы смогли проявить профессионализм и выполнить свою работу наилучшим образом», – сказал Моуринью после победы над «Авешем» (3:0).

Пресс-секретарь «Бенфики» пояснил, что ведется расследование УЕФА, «поэтому тренер не может комментировать этот вопрос».

  • Встречу лиссабонцев с «Реалом» 18 февраля останавливали во втором тайме после того, как вингер мадридцев Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
  • Тогда Моуринью заявил: «На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается». Португалец также сказал, что Винисиус «отпраздновал в неуважительном ключе».

Еще по теме:
«Реал» выступил с заявлением по инциденту с Винисиусом
Тюрам раскритиковал Моуринью за слова о Винисиусе 1
ФИФА после скандала в матче «Бенфика» – «Реал» предложили запретить игрокам закрывать рот рукой 5
Источник: O Jogo
Лига чемпионов Португалия. Примейра Реал Бенфика Винисиус Престианни Джанлука Моуринью Жозе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Российский футбол обвинили в том, что он «насилует здравый смысл»
11:34
3
Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе
11:10
Эмоции Мостового от олимпийского хоккейного финала
11:00
5
Кержаков: «Сказал «Реалу», что не хочу туда»
10:34
2
У Каземиро есть 3 варианта продолжения карьеры
10:05
2
Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье
09:41
7
Сперцян одним словом описал реакцию игроков «Краснодара» на онкологию Галицкого
09:09
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
08:46
2
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова
08:26
12
Геничу светит суд, новая информация о здоровье Галицкого, заявление Роналду о будущем и другие новости
00:57
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Байер» – «Олиимпакос»: во сколько прямая трансляция: 24 февраля 2026
10:14
Где смотреть матч «Ньюкасл» – «Карабах»: во сколько прямая трансляция: 24 февраля 2026
10:12
Где смотреть матч «Интер» – «Буде-Глимт»: во сколько прямая трансляция: 24 февраля 2026
10:10
Где смотреть матч «Атлетико» – «Брюгге»: во сколько прямая трансляция: 24 февраля 2026
10:02
Моуринью ответил на вопрос о критике после расистского скандала
Вчера, 16:49
Престианни сообщил УЕФА, как именно оскорбил Винисиуса
21 февраля
29
Агент Головина прокомментировал удаления игрока в двух матчах подряд
20 февраля
Сорокин поставил под сомнение величие Мбаппе: «Не удивил, не возил»
20 февраля
Россиянин – 3-й в списке лучших игроков сезона Лиги чемпионов
20 февраля
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
19 февраля
1
Символическая сборная недели в ЛЧ
19 февраля
Чилаверт: «90% «Реала» – чернокожие, но проблемы возникают только у Винисиуса»
19 февраля
3
«Реал» выступил с заявлением по инциденту с Винисиусом
19 февраля
Тюрам раскритиковал Моуринью за слова о Винисиусе
19 февраля
1
ФИФА после скандала в матче «Бенфика» – «Реал» предложили запретить игрокам закрывать рот рукой
19 февраля
5
Экс-игрока «Бенфики» оскорбили из-за поддержки Винисиуса
19 февраля
1
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
19 февраля
1
Тренер «Буде-Глимт» прокомментировал победу над «Интером»
19 февраля
Киву объяснил поражение «Интера» от «Буде-Глимт»
19 февраля
1
Лига чемпионов. «Атлетико» упустил победу над «Брюгге», «Байер» обыграл «Олимпиакос»
19 февраля
⚡️ Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина победил в стыках «Интер» – 3:1!
19 февраля
7
Девушка Винисиуса прокомментировала расистский скандал в матче с «Бенфикой»
19 февраля
2
Гордон побил три рекорда «Ньюкасла» в матче с «Карабахом»
18 февраля
Лига чемпионов. «Ньюкасл» в гостях уничтожил «Карабах» – 6:1!
18 февраля
2
В Португалии раскрыли, что говорил Винисиус во время расистского скандала
18 февраля
1
Игрок «Ньюкасла» оформил покер в ворота «Карабаха» и повторил рекорд ЛЧ
18 февраля
2
Головину посоветовали задуматься о завершении карьеры
18 февраля
1
Президент ФИФА Инфантино шокирован инцидентом в Лиге чемпионов
18 февраля
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 