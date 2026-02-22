Моуринью ответил на вопрос о критике после расистского скандала

Главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью спросили о критике, которую вызвали его высказывания после домашнего матча Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).

«Я не хочу комментировать. Повторюсь, это было сложно для всех. Я не буду уточнять степень сложности, но очевидно, что это было сложно для всех, но мы смогли проявить профессионализм и выполнить свою работу наилучшим образом», – сказал Моуринью после победы над «Авешем» (3:0).

Пресс-секретарь «Бенфики» пояснил, что ведется расследование УЕФА, «поэтому тренер не может комментировать этот вопрос».