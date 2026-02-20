Сорокин поставил под сомнение величие Мбаппе: «Не удивил, не возил»

Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин вспомнил, как играл против «Реала».

– Против кого из форвардов было реально тяжко?

– Меня особо никто не возил. Трудно было с «Реалом» играть. Мастера высочайшего уровня. Любым недочетом пользуются. Так еще и мы играли высоко, встречали соперника один в один – причем всей командой.

– «Я выйду против Мбаппе, одного из лучших форвардов мира. Это все правда происходит со мной?» – такие мысли перед игрой мелькали?

– Не-не. Мбаппе в этой Лиге чемпионов наклепал очень много голов. В прайме провел весь этап, это правда. Но мне как бы уже 30 лет. Спокойно отношусь. Будь мне 18 – да, смотрел бы на Килиана с открытым ртом.

– Вернемся к матчу. Дивеева в свое время ничем не удивил Лукаку. Удивил ли тебя Мбаппе?

– Не удивил, потому что я знаю, что это за футболист, каков его уровень. И Килиан подтвердил вживую то, что я видел по ТВ.

– После перерыва «Реал» вел всего лишь 1:0. Но на 52-й минуте Мбаппе унесся от тебя с центра поля – и всем все стало ясно. Что испытывал во время этого забега?

– Да ничего. Убежал и воспользовался своими лучшими качествами.