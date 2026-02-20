Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Был закопан и сам себя откапывал»: экс-игрок сборной России философски описал карьеру

«Был закопан и сам себя откапывал»: экс-игрок сборной России философски описал карьеру

20 февраля, 09:41
3

Защитник Егор Сорокин оценил ход своей карьеры.

  • Сорокин провел в «Кайрате» последние полтора года, оформив 2+2 в 54 матчах. Сейчас игрок в китайском «Чэнду».
  • В России он поиграл за «Рубин», «Нефтехимик» и «Краснодар».
  • Сорокин играл за сборную России.

– Самый залайканный комментарий под новостью о твоем уходе из «Кайрата»: «Для такого футболиста, которым был Сорокин, игра в ЛЧ – подарок судьбы».

– Подарок? За что меня награждать?

– Хотя бы за то, во что превратилась твоя карьера в РПЛ в начале 2020-х.

– Повторю: проделал огромную работу над собой. Был закопан и заново себя откапывал. Понимаете? Психологически тяжело уезжаешь в Казахстан, поиграв в хороших клубах России.

– Успех в «Кайрате» – не стечение обстоятельств?

– В 2021-м я ехал в «Елимай» без мыслей о будущем. Отыграл 12 матчей без замен, ждал предложений из РПЛ. Их не было. Потом появился «Кайрат», с ним чемпионство, квалификация ЛЧ, затем основной этап. Какое это стечение обстоятельств? Будь оно так, на каком-то этапе я бы споткнулся, и все бы заглохло.

– Что за работу ты проделал над собой?

– Пересмотрел взгляды. Раньше искал недостатки не только в себе, но и в людях вокруг. Перекладывал ответственность на других. Но пришел к тому, что только я отвечаю за свою игру и результат. Значит, нужно еще усерднее работать.

По поводу той же ситуации с «Рубином». Я там копался в себе. Думал: все плохие, а я хороший. Но я ошибался. И во мне было кое-что не так.

– Что именно?

– Как обычно бывает: не играет футболист – виноват тренер, кто-то еще. Но это значит, что и в тебе что-то не так. Значит, нужно спрашивать с себя. Значит, ты сделал недостаточно, чтобы отношение к тебе было иным.

Знаете, когда я с «Кайратом» впервые стал чемпионом, думал: этого достаточно, чтобы сделать новый шаг в карьере. То есть, перейти в другой чемпионат, на другой уровень. Оказалось, недостаточно. Пришлось приложить сверхусилия, чтобы снова выиграть золото, попасть в ЛЧ и пойти дальше.

Еще по теме:
Стало известно, за счет чего «Спартак» будет побеждать при Карседо
Сорокин поставил под сомнение величие Мбаппе: «Не удивил, не возил»
Сорокин назвал клуб РПЛ, где его «гасили» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Чэнду Жунчэн Сорокин Егор
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1771570736
все правильно начинать надо с себя
Ответить
odessakmv
1771572154
жаль, что поздно копаться начал, мог бы в посерьезнее клубах поиграть
Ответить
c 7890
1771573252
Зато в ЛЧ играл, когда Россия изгой.В РПЛ хоть в какой команде играл бы, ЛЧ только во сне.Гы гы
Ответить
Главные новости
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
6
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
3
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
3
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Все новости
Все новости
Тренер «Крыльев» оценил зимние трансферы клуба
12:14
У клуба Первой лиги сорвался трансфер экс-спартаковца Мелешина
11:58
Экс-защитник сборной России отметил рост цен на продукты и ЖКХ
11:48
Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка
10:43
1
Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»
01:47
4
Инсайд Губерниева по поводу цен на ЖКХ
00:41
5
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Известны финалисты Кубка легенд
Вчера, 23:29
Глушаков оформил покер за «Спартак»
Вчера, 23:21
10
Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев
Вчера, 23:05
3
«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд
Вчера, 22:47
8
Файзулин считает, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»
Вчера, 22:20
6
Глушенков высказался о возможной смене гражданства
Вчера, 22:06
Ловчев выявил беду «Спартака»
Вчера, 21:40
3
Аленичев чувствительно унизил Мостового
Вчера, 21:36
7
Тихонов поразил выбором лучшего российского игрока в 21-м веке
Вчера, 21:30
3
Кержаков вспомнил, как его пытался купить «Спартак»
Вчера, 21:24
5
Саусь прокомментировал дебютный гол за «Спартак»
Вчера, 20:03
1
ФотоАкинфеев встретился в ОАЭ с тренером европейской сборной: «Михалыч, всегда рады!»
Вчера, 19:40
6
Аленичев сравнил силу «Спартака» 90-х и нынешнего «Зенита»
Вчера, 19:26
33
Файзулин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
Вчера, 18:29
У фанатов «Спартака» серьезные претензии к Максименко
Вчера, 17:46
12
«Зенит» может лишиться еще одного легионера
Вчера, 17:31
26
Скауты просматривают двух игроков «Спартака»
Вчера, 17:24
8
Агент спартаковца Самошникова рассказал, что происходит с игроком
Вчера, 16:58
3
Радимов отказал «Зениту» в статусе фаворита сезона РПЛ
Вчера, 16:32
5
Стало известно, почему экс-спартаковец Николсон не перешел в «Сочи»
Вчера, 16:06
ВидеоДзюба попробовал себя в качестве вратаря
Вчера, 15:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 