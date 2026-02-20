«Был закопан и сам себя откапывал»: экс-игрок сборной России философски описал карьеру

Защитник Егор Сорокин оценил ход своей карьеры.

Сорокин провел в «Кайрате» последние полтора года, оформив 2+2 в 54 матчах. Сейчас игрок в китайском «Чэнду».

В России он поиграл за «Рубин», «Нефтехимик» и «Краснодар».

Сорокин играл за сборную России.

– Самый залайканный комментарий под новостью о твоем уходе из «Кайрата»: «Для такого футболиста, которым был Сорокин, игра в ЛЧ – подарок судьбы».

– Подарок? За что меня награждать?

– Хотя бы за то, во что превратилась твоя карьера в РПЛ в начале 2020-х.

– Повторю: проделал огромную работу над собой. Был закопан и заново себя откапывал. Понимаете? Психологически тяжело уезжаешь в Казахстан, поиграв в хороших клубах России.

– Успех в «Кайрате» – не стечение обстоятельств?

– В 2021-м я ехал в «Елимай» без мыслей о будущем. Отыграл 12 матчей без замен, ждал предложений из РПЛ. Их не было. Потом появился «Кайрат», с ним чемпионство, квалификация ЛЧ, затем основной этап. Какое это стечение обстоятельств? Будь оно так, на каком-то этапе я бы споткнулся, и все бы заглохло.

– Что за работу ты проделал над собой?

– Пересмотрел взгляды. Раньше искал недостатки не только в себе, но и в людях вокруг. Перекладывал ответственность на других. Но пришел к тому, что только я отвечаю за свою игру и результат. Значит, нужно еще усерднее работать.

По поводу той же ситуации с «Рубином». Я там копался в себе. Думал: все плохие, а я хороший. Но я ошибался. И во мне было кое-что не так.

– Что именно?

– Как обычно бывает: не играет футболист – виноват тренер, кто-то еще. Но это значит, что и в тебе что-то не так. Значит, нужно спрашивать с себя. Значит, ты сделал недостаточно, чтобы отношение к тебе было иным.

Знаете, когда я с «Кайратом» впервые стал чемпионом, думал: этого достаточно, чтобы сделать новый шаг в карьере. То есть, перейти в другой чемпионат, на другой уровень. Оказалось, недостаточно. Пришлось приложить сверхусилия, чтобы снова выиграть золото, попасть в ЛЧ и пойти дальше.