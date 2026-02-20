Сорокин назвал клуб РПЛ, где его «гасили»

Бывший защитник «Рубина» Егор Сорокин вспомнил время в клубе.

Сорокин провел в «Кайрате» последние полтора года, оформив 2+2 в 54 матчах. Сейчас игрок в китайском «Чэнду».

В России он поиграл за «Рубин», «Нефтехимик» и «Краснодар».

Сорокин играл за сборную России.

– Как воспринял увольнение Рахимова из «Рубина»?

– Не совсем это понял. Команда шла на том месте, на котором и должна. Без провалов. И вот вы в середине сезона убираете? Странно.

– Злорадства внутри не было?

– Нет-нет. Разногласия с Рахимовым у меня были, но тут они ни при чем.

– Этим разногласиям ты посвятил резонансные сторис – передал привет Рахимову и спортивному директору «Рубина» Дзюбе, с которыми совсем не поладил в Казани. Почему тебе был важен этот манифест?

– Я об этом молчал. Все думали: проблема во мне, Сорокин сам виноват. Меня просто гасили, и я не мог об этом высказаться. Когда возможность представилась – сделал это.

– Кто тебя гасил?

– Ну когда произошла вся эта ситуация с «Рубином».

– Читали про тебя: взрослый парень начинает отвечать людям через соцсети, детский сад.

– Да мне как-то чужое мнение не важно. Ориентируюсь на свое, как сам себя ощущаю. Накопилось – и выплеснул. Что кому как показалось – не моя проблема.

– Дзюба сказал, что ты приехал в «Рубин» в слабом состоянии и заслуженно проиграл конкуренцию. Считаешь, был тогда в форме?

– Не прям в форме. У меня была травма в «Краснодаре», потом меня спустили в его вторую команду. Это большой стресс. Состояние на этом фоне было не лучшим. Но в «Рубине» тренировался, прошло какое-то время – а доверия вообще не было.

– Твоя цитата: «В первый же мой день в «Рубине» Рахимов сказал мне: «Мы тебя тут не ждали».

– Это Дзюба сказал. Напрямую. С Рахимовым я не общался.

– И «ты не футболист» от него не слышал?

– Он давал это понять: «У тебя много недочетов, тебе в «Рубине» не место». И я никак не мог повернуть ситуацию в свою пользу.

– Насколько знаем, тебя в «Рубин» привел член правления клуба Дмитрий Самаренкин, ни с кем не согласовав и дав понять: скоро Рахимова в команде не будет. Это так?

– Нет. Самаренкин просто сказал: «Это твой шанс реабилитировать карьеру».

– Выглядит так, что твой трансфер был одним из элементов давления на тренера: ему навязывали игроков, которых он не хочет.

– А кого «Рубин» подписал без ведома Рахимова? Только меня.

– И думаешь, больше не пытались?

– Слушайте, все пытаются кого-то привести. Всех, кроме меня, насколько знаю, с Рахимовым согласовывали.