Сорокин назвал клуб РПЛ, где его «гасили»

Бывший защитник «Рубина» Егор Сорокин вспомнил время в клубе.
- Сорокин провел в «Кайрате» последние полтора года, оформив 2+2 в 54 матчах. Сейчас игрок в китайском «Чэнду».
- В России он поиграл за «Рубин», «Нефтехимик» и «Краснодар».
- Сорокин играл за сборную России.
– Как воспринял увольнение Рахимова из «Рубина»?
– Не совсем это понял. Команда шла на том месте, на котором и должна. Без провалов. И вот вы в середине сезона убираете? Странно.
– Злорадства внутри не было?
– Нет-нет. Разногласия с Рахимовым у меня были, но тут они ни при чем.
– Этим разногласиям ты посвятил резонансные сторис – передал привет Рахимову и спортивному директору «Рубина» Дзюбе, с которыми совсем не поладил в Казани. Почему тебе был важен этот манифест?
– Я об этом молчал. Все думали: проблема во мне, Сорокин сам виноват. Меня просто гасили, и я не мог об этом высказаться. Когда возможность представилась – сделал это.
– Кто тебя гасил?
– Ну когда произошла вся эта ситуация с «Рубином».
– Читали про тебя: взрослый парень начинает отвечать людям через соцсети, детский сад.
– Да мне как-то чужое мнение не важно. Ориентируюсь на свое, как сам себя ощущаю. Накопилось – и выплеснул. Что кому как показалось – не моя проблема.
– Дзюба сказал, что ты приехал в «Рубин» в слабом состоянии и заслуженно проиграл конкуренцию. Считаешь, был тогда в форме?
– Не прям в форме. У меня была травма в «Краснодаре», потом меня спустили в его вторую команду. Это большой стресс. Состояние на этом фоне было не лучшим. Но в «Рубине» тренировался, прошло какое-то время – а доверия вообще не было.
– Твоя цитата: «В первый же мой день в «Рубине» Рахимов сказал мне: «Мы тебя тут не ждали».
– Это Дзюба сказал. Напрямую. С Рахимовым я не общался.
– И «ты не футболист» от него не слышал?
– Он давал это понять: «У тебя много недочетов, тебе в «Рубине» не место». И я никак не мог повернуть ситуацию в свою пользу.
– Насколько знаем, тебя в «Рубин» привел член правления клуба Дмитрий Самаренкин, ни с кем не согласовав и дав понять: скоро Рахимова в команде не будет. Это так?
– Нет. Самаренкин просто сказал: «Это твой шанс реабилитировать карьеру».
– Выглядит так, что твой трансфер был одним из элементов давления на тренера: ему навязывали игроков, которых он не хочет.
– А кого «Рубин» подписал без ведома Рахимова? Только меня.
– И думаешь, больше не пытались?
– Слушайте, все пытаются кого-то привести. Всех, кроме меня, насколько знаю, с Рахимовым согласовывали.