Стало известно, за счет чего «Спартак» будет побеждать при Карседо

Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

Сорокин играл в Лиге чемпионов против «Пафоса» Карседо.

5 января «Спартак» назначил главным тренером Хуана Карлоса Карседо.

Команда занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

От идущего на третьем месте «Локомотива» красно-белые отстают на 8 очков

– Стандарты будут очень опасным оружием у «Спартака», это точно. Ни у кого опаснее за всю Лигу чемпионов я не встречал. В РПЛ это будет настоящая угроза. Уверен, штрафные и угловые не раз принесут «Спартаку» три очка.

– «Кайрат» все же выстоял.

– Вы же помните, у них раннее удаление было? Это поменяло их план на игру. Мне сложно выделить, что из него сработало, что нет. Но на стандарты это не повлияло. Уверен, и в «Спартаке» Карседо будет выжимать из них максимум.

– В чем фишка стандартов Карседо?

– Знаете, такая сверхагрессия на них. Само собой, многое зависит от мастерства доставки мяча в штрафную – и у «Спартака» по-любому есть такие исполнители. Но одних подач мало. «Пафос» заготовил разные наигровки – то есть варианты розыгрышей. Например, каждый раз по-своему игроки ставили блоки.

Каждый знал, что делать в штрафной. Это было и у своих ворот, когда мы исполняли стандарты. Каждый в «Пафосе» действовал максимально ответственно. Понимал, где располагаться, куда мяч полетит и куда может отлететь.

– Стандарты «Пафоса» были сильнее, чем у «Арсенала»?

– Да, 100%.

– С какими эмоциями встретил назначение Карседо в «Спартак»?

– Да классно. Только порадовался. Человек выиграл чемпионат и Кубок Кипра, поработал в ЛЧ – и переезжает в топ-клуб России. Всегда интересно, когда приходят новые личности. Но со «Спартаком» вы же знаете, как обычно бывает? С какой силой сначала возносят, с такой же потом и тащат вниз. Интересно, получится ли у Карседо.