Киву объяснил поражение «Интера» от «Буде-Глимт»

19 февраля, 08:01
1

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итоги гостевого матча Лиги чемпионов с «Буде-Глимт» (1:3).

«Команда очень старалась, у нее был хороший настрой на протяжении всех 90 минут. Мы поплатились за ошибки при контратаках. Команда старалась, несмотря на состояние поля. Это не оправдание, но я не могу сильно винить своих игроков.

Теперь нам нужно подвести итоги, после этого матча у нас есть несколько небольших проблем. Через три дня игра с «Лечче». Лаутаро? Думаю, мы его потеряли, он получил травму. Но есть проблемы есть и у других игроков. Что значит «потеряли Лаутаро»? Это значит, что Лаутаро получил травму, довольно серьезную.

Они лучше привыкли к этому полю, это не оправдание. Все еще возможно, ведь ответный матч еще впереди. Мы знали, что они могут доставить нам проблемы на контратаках, и теперь мы постараемся добиться выхода в следующий раунд на «Сан-Сиро», – сказал Киву.

Источник: страница Даниэле Мари в соцсети X
Лига чемпионов Интер Буде-Глимт Киву Кристиан
zigbert
1771481937
Задача для Интера сложная но выполнимая.
