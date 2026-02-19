Киву объяснил поражение «Интера» от «Буде-Глимт»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итоги гостевого матча Лиги чемпионов с «Буде-Глимт» (1:3).

«Команда очень старалась, у нее был хороший настрой на протяжении всех 90 минут. Мы поплатились за ошибки при контратаках. Команда старалась, несмотря на состояние поля. Это не оправдание, но я не могу сильно винить своих игроков.

Теперь нам нужно подвести итоги, после этого матча у нас есть несколько небольших проблем. Через три дня игра с «Лечче». Лаутаро? Думаю, мы его потеряли, он получил травму. Но есть проблемы есть и у других игроков. Что значит «потеряли Лаутаро»? Это значит, что Лаутаро получил травму, довольно серьезную.

Они лучше привыкли к этому полю, это не оправдание. Все еще возможно, ведь ответный матч еще впереди. Мы знали, что они могут доставить нам проблемы на контратаках, и теперь мы постараемся добиться выхода в следующий раунд на «Сан-Сиро», – сказал Киву.