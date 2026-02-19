Тюрам раскритиковал Моуринью за слова о Винисиусе

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о главном тренере «Бенфики» Жозе Моуринью на фоне расистского скандала в игре Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1).

Встречу останавливали во втором тайме после того, как вингер мадридцев Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

Моуринью заявил: «На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается». Португалец также сказал, что Винисиус «отпраздновал в неуважительном ключе».

«Характер его высказываний многое говорит о том, почему мы не двигаемся вперед. Моуринью – отличный тренер с выдающейся карьерой. Он работал со многими темнокожими футболистами, но это не мешает ему, во-первых, сомневаться в правдивости расистского акта, а во-вторых, ставить под сомнение ответственность жертвы за то, как он отпраздновал свой гол.

Как он может такое говорить? Кто вы такой, господин Моуринью, чтобы решать, что Винисиус имеет право делать, а что нет? Это суждение отдает превосходством белой расы и нарциссизмом.

Расистский акт, которому подвергся Винисиус, был связан не с его поведением, а с цветом его кожи. Вы считаете, что дети, ставшие жертвами расистских актов в школе или в футболе, являются жертвами своего поведения? Нет.

Моуринью предполагает, что это может быть вина Винисиуса, что он сам виноват. Чувство превосходства, которое есть у некоторых белых людей, мешает им поставить себя на место жертв. Нужно больше смирения.

Как мы можем игнорировать то, что говорят игроки? Что, Винисиус сошел с ума, выдумал оскорбление и бросился к судье? Мбаппе тоже это слышал, и Мбаппе тоже сошел с ума? Темнокожие сошли с ума, так? Они параноики и выдумывают истории...

Выглядит жалко, когда Моуринью пытается убедить нас в том, что Винисиус сам виновен в расизме, с которым он сталкивается. Такой анализ сводит его к мелочности, к ничтожному человеку. Пока такое поведение будет иметь место, мы не будем едины в борьбе. И это тоже часть истории расизма. Моуринью анализирует расистский поступок не как человек, а как белый человек», – сказал Тюрам в интервью L'Equipe.