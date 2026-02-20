Россиянин – 3-й в списке лучших игроков сезона Лиги чемпионов

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин находится в числе лучших игроков сезона Лиги чемпионов.

Портал Sofascore дает россиянину среднюю оценку 8,02. Больше только у двух еще участвующих в турнире футболистов:

По отраженным ударам в створ в среднем за матч Хайкин идет вторым. У него 3,58 отраженных удара в створ за матч, больше только у голкипера вылетевшего «Кайрата» Темирлана Анарбекова (4,39).

По сейвам за игру Хайкин делит первое место с Индржихом Станеком из «Спарты». У обоих по 5,8 сейва за матч.