Жену российского игрока дерзко обокрали в Лондоне

20 февраля, 09:34
23

Бывший игрок «Кайрата» Егор Сорокин рассказал о краже в Лондоне.

– Ты говорил, что задержался в Лондоне после «Арсенала». Чем там занимался кроме переговоров?

– Историю вам рассказать?

– Про мигрантов, что ли?

– Вы сейчас просто офигеете. Жена до сих пор в шоке.

– Жги.

– В Лондоне мы задержались на пять дней. Были в компании друзей жены из Казани – летали с детьми на игру, ну и Англию посмотреть. Одному ребенку было шесть лет – в таком возрасте устаешь от долгих прогулок, поэтому его часто возили на коляске.

И еще одно уточнение: мы с семьей то и дело прикалывались: подходили сзади и, типа, пугали. Сейчас в Лондоне по статистике 50 телефонов в день воруют. Ну и мы об этом шутили.

– Давай уже к истории.

– В один вечер мы пошли гулять по Сохо. Жена толкает коляску с этим ребенком. А я тогда простыл, сильно заболел ухо. Жена впереди, я – шагах в десяти, держусь за ухо. Контролирую, чтобы не пропала из поля зрения.

– Так.

– Замечаю чудака. Сначала он шел рядом со мной, спокойно. Потом стал прибавлять шаг – и прямо к ней. Я следом, впереди – толпа людей. Перехожу с тротуара на дорогу, ускоряюсь. Мужик подходит вплотную к моей жене со спины. Она катит коляску, ничего не замечаю. И я догадываюсь: он вытащил телефон у нее из кармана.

– Что дальше?

– Даю спринт – и жалею, что у меня на спине не было катапульты, чтобы перелететь. Разворачиваю чудака за плечо. Беру за руку – в ней телефон. Выхватил. Парень глядит на меня с испугом. У меня на секунду мелькнула мысль: «А вдруг это он просто в таком темпе шел и из своего кармана вытащил свой телефон?».

– Вряд ли.

– Чудак дал деру. А жена смотрит на меня огромными шарами: «Телефон мой!». Я такой: «Насть, ты че? Вот он, в руке у меня». Она: «Ты прикалываешься?!».

– Разумное предположение.

– Тут Настя видит мою физиономию и понимает: никаких приколов. Вот. Наверное, один процент из ста, что поймаешь карманника за руку.

– Лицо его ты видел?

– Арабской внешности.

– Ну понятно.

– У нас еще друзья в Лондоне живут – и тоже рассказывали о ситуациях воровства. Недавно даже обокрали магазин Rolex. Да в интернете полно роликов, как обносят витрины. То есть это не анекдот. Все, что говорят о кражах в Лондоне – факт. Знакомый скинул новость – Том Круз переехал из своего лондонского пентхауса.

– Теперь можешь его понять?

– Пожалуй, да.

  • Сорокин провел в «Кайрате» последние полтора года, оформив 2+2 в 54 матчах. Сейчас игрок в китайском «Чэнду».
  • В России он поиграл за «Рубин», «Нефтехимик» и «Краснодар».
  • Сорокин играл за сборную России.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Чэнду Жунчэн Сорокин Егор
Иван Петров 1986
1771570657
Дома нужно сидеть, а не по гейропам мотаться.
Ответить
rash1959
1771571036
статейку надо было назвать "рассказы лоха..." Для чего их учат, что есть внутренние карманы для ценных вещей, а не для того чтобы сиськи в них носить.
Ответить
...уефан
1771571941
..."Короче, Склифосовский!"(с)...
Ответить
odessakmv
1771571958
она бы еще пачку баксов в задний карман джинсы засунула, а потом искренне удивлялась...
Ответить
Император Бомжей
1771572159
Ничего дерзкого в истории нет)) Классический подход к краже
Ответить
DeStar
1771573518
к сожалению, в какой-то момент, страны европы решили запустить процедуру самоуничтожения всеми этими мигрантсткими штуками, я в лондоне не был, но был в других городах , и ницца, париж, милан - это трындец какой-то. В других как-то получше ситуация, в кельне том же трэш.. как так можно .. с собственного согласия замутить такую дичь в своих странах. ...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1771575248
У меня надёжная защита от кражи телефона, когда выхожу из дома, не беру его
Ответить
evgevg13
1771581621
В этой истории нет ничего необычного. Кроме одного: здоровый физически ребёнок 6-ти лет и в коляске?
Ответить
