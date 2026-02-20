Жену российского игрока дерзко обокрали в Лондоне

Бывший игрок «Кайрата» Егор Сорокин рассказал о краже в Лондоне.

– Ты говорил, что задержался в Лондоне после «Арсенала». Чем там занимался кроме переговоров?

– Историю вам рассказать?

– Про мигрантов, что ли?

– Вы сейчас просто офигеете. Жена до сих пор в шоке.

– Жги.

– В Лондоне мы задержались на пять дней. Были в компании друзей жены из Казани – летали с детьми на игру, ну и Англию посмотреть. Одному ребенку было шесть лет – в таком возрасте устаешь от долгих прогулок, поэтому его часто возили на коляске.

И еще одно уточнение: мы с семьей то и дело прикалывались: подходили сзади и, типа, пугали. Сейчас в Лондоне по статистике 50 телефонов в день воруют. Ну и мы об этом шутили.

– Давай уже к истории.

– В один вечер мы пошли гулять по Сохо. Жена толкает коляску с этим ребенком. А я тогда простыл, сильно заболел ухо. Жена впереди, я – шагах в десяти, держусь за ухо. Контролирую, чтобы не пропала из поля зрения.

– Так.

– Замечаю чудака. Сначала он шел рядом со мной, спокойно. Потом стал прибавлять шаг – и прямо к ней. Я следом, впереди – толпа людей. Перехожу с тротуара на дорогу, ускоряюсь. Мужик подходит вплотную к моей жене со спины. Она катит коляску, ничего не замечаю. И я догадываюсь: он вытащил телефон у нее из кармана.

– Что дальше?

– Даю спринт – и жалею, что у меня на спине не было катапульты, чтобы перелететь. Разворачиваю чудака за плечо. Беру за руку – в ней телефон. Выхватил. Парень глядит на меня с испугом. У меня на секунду мелькнула мысль: «А вдруг это он просто в таком темпе шел и из своего кармана вытащил свой телефон?».

– Вряд ли.

– Чудак дал деру. А жена смотрит на меня огромными шарами: «Телефон мой!». Я такой: «Насть, ты че? Вот он, в руке у меня». Она: «Ты прикалываешься?!».

– Разумное предположение.

– Тут Настя видит мою физиономию и понимает: никаких приколов. Вот. Наверное, один процент из ста, что поймаешь карманника за руку.

– Лицо его ты видел?

– Арабской внешности.

– Ну понятно.

– У нас еще друзья в Лондоне живут – и тоже рассказывали о ситуациях воровства. Недавно даже обокрали магазин Rolex. Да в интернете полно роликов, как обносят витрины. То есть это не анекдот. Все, что говорят о кражах в Лондоне – факт. Знакомый скинул новость – Том Круз переехал из своего лондонского пентхауса.

– Теперь можешь его понять?

– Пожалуй, да.