Определен лидер РПЛ по доходам и тратам в зимнее трансферное окно

Во время зимнего трансферного окна-2026 «Зенит» заработал и потратил больше остальных клубов РПЛ.

Петербуржцы отдали 22,75 млн евро за трех новичков:

Джон Джон – 18 млн евро (переход из «Брагантино»);

Игорь Дивеев – 2 млн евро (доплата в рамках обмена на Лусиано Гонду);

Джон Дуран – 2,75 млн евро (платная аренда из «Аль-Насра»).

За продажу своих игроков зенитовцы получили 35 миллионов евро: