Определен лидер РПЛ по доходам и тратам в зимнее трансферное окно

Во время зимнего трансферного окна-2026 «Зенит» заработал и потратил больше остальных клубов РПЛ.
Петербуржцы отдали 22,75 млн евро за трех новичков:
- Джон Джон – 18 млн евро (переход из «Брагантино»);
- Игорь Дивеев – 2 млн евро (доплата в рамках обмена на Лусиано Гонду);
- Джон Дуран – 2,75 млн евро (платная аренда из «Аль-Насра»).
За продажу своих игроков зенитовцы получили 35 миллионов евро:
- Жерсон – 27 млн евро (ушел в «Крузейро»);
- Матео Кассьерра – 7 млн евро (ушел в «Атлетико Минейро»);
- Страхиня Эракович – 1 млн евро (платная аренда в «Црвену Звезду»).
Источник: «Бомбардир»