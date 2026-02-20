Введите ваш ник на сайте
  Определен лидер РПЛ по доходам и тратам в зимнее трансферное окно

Определен лидер РПЛ по доходам и тратам в зимнее трансферное окно

20 февраля, 01:08
13

Во время зимнего трансферного окна-2026 «Зенит» заработал и потратил больше остальных клубов РПЛ.

Петербуржцы отдали 22,75 млн евро за трех новичков:

  • Джон Джон – 18 млн евро (переход из «Брагантино»);
  • Игорь Дивеев – 2 млн евро (доплата в рамках обмена на Лусиано Гонду);
  • Джон Дуран – 2,75 млн евро (платная аренда из «Аль-Насра»).

За продажу своих игроков зенитовцы получили 35 миллионов евро:

  • Жерсон – 27 млн евро (ушел в «Крузейро»);
  • Матео Кассьерра – 7 млн евро (ушел в «Атлетико Минейро»);
  • Страхиня Эракович – 1 млн евро (платная аренда в «Црвену Звезду»).

Глушенков: «У Вендела можно почерпнуть только пофигизм, но у меня порядок с этим» 2
Глушенков не знает новичка «Зенита» Дурана: «Дюранта знаю, в NBA играет» 2
Вендел объяснил, почему хотел покинуть «Зенит» 5
Литейный 4 (returned)
1771558388
Зенит в плюсе, а убыточный антинародный судейский позор России как всегда в ..пе. Гыгыгы
Ответить
Дубина
1771561624
ЗПРФ! Одни зу.лу.сы
Ответить
BarStep
1771565194
Зенит и уже Краснодар - это лучшее, что есть в РПЛ! Есть ещё правда на слуху некий московский Спартак… Но это так, для забавы, или как говорит один персонаж здесь на бомбе - «чисто для поржать»! :) Пыжатся там в Тарасофке сами себе, делают «умное лицо», объявляют себя претендентами на чемпионство (причем с маниакальным упорством ежегодно), а по факту пшик и позорище просто ужас-ужас! :)) Но, клоуны тож нужны., без них скучновато… Да, щетинистые?!! Конечно да!
Ответить
Айболид
1771565784
Пока е.б.е.л.е.й филонит , дубина за них двоих отрабатывает . Я считаю , что это несправедливо . Это фактически прогул . А сорванные удвоенным визгом голосовые связки "стоеросовны" ? Виновный должен ответить по все строгости . И вообще ,что за тема ?! Вы чё футбольный сайт ? Давай про ЖКХашные тарифы .
Ответить
СильныйМозг
1771568672
Спартак, нормально заработал на трансфере Бонгонды. Главное, чтобы, сразу, всё не тратили!
Ответить
Дубина
1771573560
Миллиарды за последние годы у вшей минуса - зато цыганей пачками алешка покупает)))
Ответить
gennadiy
1771576710
Ну как же Зенит без денег, везде одни плюсы. Жизнь удалась...
Ответить
СПОРТ 21 века
1771684001
Всё равно у Зенита ещё остаётся долг в 20 млн евро (в 19 с копейками), просто об этом не афишируют. Хотелось бы верить, что после окончания сезона закроем и выйдем в плюс...
Ответить
