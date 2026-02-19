Экс-директор «Зенита» отреагировал на рост тарифов ЖКХ

Бывший спортивный директор «Зенита» и экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини заявил, что коммунальные платежи выросли не только в РФ.

– Сейчас всем в мире очень тяжело, итальянцам тоже. У нас тоже для многих оплата электричества, газа, бензина – большая проблема. Просто в мире настал такой сложнейший момент времени.

– Некоторым жителям России пришли счета за двухкомнатные квартиры в районе 200 евро. Сколько в Италии?

– Примерно такие же расценки, но зависит от города. В Риме и Милане вы заплатите больше. В Виареджо зимой цены не такие большие, как и на Сицилии или Сардинии.