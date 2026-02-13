Кирьяков – о ценах на коммуналку: «За воду пришел сумасшедший счет»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков сказал, коснулось ли его повышение коммунальных тарифов.

– Я сейчас живу в Питере. За последний месяц за воду на даче пришел какой-то сумасшедший счет, чуть ли не на 3-4 тысячи больше. И за квартиру тоже на 3-4 тысячи больше.

Я так понимаю, в Госдуме вынесли этот вопрос на обсуждение, должны решить вопрос о регулировании цен. Надеемся на них. Но это никуда не годится. Понятно, что для меня это не так больно, но я представляю, что творится по регионам – не в Москве, Питере или больших городах, а в глубинке, там еще тяжелее. Вся надежда на Госдуму, чтобы они остановили это безобразие.

– Для сравнения: сколько стоит коммуналка в Германии?

– Если сравнивать, там еще дороже. Но зависит от того, дом ли это, от размера квартиры, месторасположения. Там тоже больно народу, выходит прилично, но люди этого не показывают. Хотя в разговорах жалуются, что стало очень дорого жить и тратить на какие-то обычные вещи больше.

Везде все дорожает. Но я не думаю, что стоит сравнивать, у них своя жизнь, свои какие-то социальные дела, которых у нас нет. У нас свои преимущества. Бензин подорожал, но в России я, например, заправляю полный бак на 35 евро, в Германии это стоило бы мне 120 евро.