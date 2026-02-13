Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кирьяков – о ценах на коммуналку: «За воду пришел сумасшедший счет»

Кирьяков – о ценах на коммуналку: «За воду пришел сумасшедший счет»

Вчера, 14:10
17

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков сказал, коснулось ли его повышение коммунальных тарифов.

– Я сейчас живу в Питере. За последний месяц за воду на даче пришел какой-то сумасшедший счет, чуть ли не на 3-4 тысячи больше. И за квартиру тоже на 3-4 тысячи больше.

Я так понимаю, в Госдуме вынесли этот вопрос на обсуждение, должны решить вопрос о регулировании цен. Надеемся на них. Но это никуда не годится. Понятно, что для меня это не так больно, но я представляю, что творится по регионам – не в Москве, Питере или больших городах, а в глубинке, там еще тяжелее. Вся надежда на Госдуму, чтобы они остановили это безобразие.

– Для сравнения: сколько стоит коммуналка в Германии?

– Если сравнивать, там еще дороже. Но зависит от того, дом ли это, от размера квартиры, месторасположения. Там тоже больно народу, выходит прилично, но люди этого не показывают. Хотя в разговорах жалуются, что стало очень дорого жить и тратить на какие-то обычные вещи больше.

Везде все дорожает. Но я не думаю, что стоит сравнивать, у них своя жизнь, свои какие-то социальные дела, которых у нас нет. У нас свои преимущества. Бензин подорожал, но в России я, например, заправляю полный бак на 35 евро, в Германии это стоило бы мне 120 евро.

  • В феврале жители ряда регионов России массово жалуются на возросшие платежи за коммунальные услуги.
  • Ранее о ценах на коммуналку и продукты высказался бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кирьяков Сергей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1770982736
"Надеемся на них" Гыгыгы - У нас одна НАДЁЖА - "Путин, помоги!!!" Гыгыгы
Ответить
almanev
1770983515
В госдуме думают о том как бабла побольше из карманов населения вытащить в бюджет и как запретить интернет
Ответить
Император Бомжей
1770983688
По мне так, в Госдуме давно думают о том, как заблокировать телеграм и ютюб, а не о том, что б коммуналку снизить)))
Ответить
c 7890
1770984290
А вы как хотели. На в.ойну нужны деньги.
Ответить
subbotaspartak
1770985906
Надо меньше пить. Через счётчик.
Ответить
FWSPM
1770989938
Сравнивать надо не цены в разных странах а то сколько минимальных зарплат в цене
Ответить
FWSPM
1770990498
Итак возмем средние цифры но их будет достаточно для того что бы показать разницу в уровне жизни и какую чушь сморозил кирьяков
Ответить
FWSPM
1770990922
Минимальная зп в германии 2300 евро цена за литр 95 го 1.75 евро Минимальная зп в питере 380 евро цена за 1 литр 95 го 0.77 евро. Цена в россии ниже но теперь посчитаем сколько литров можно залить на одну минимальную зп : Германия 1300 литров Россия 493 литра Вот это поворот Учитесь сравнивать правильно
Ответить
FFR
1770990968
А что вы думали? На эту бессмысленную во.йну тратится приличных миллионов в день. Можно было бы пустить их на благо населения...
Ответить
FWSPM
1770991765
Что касается постоянного повышения цен то их везде повышают. Разница в том что в нормальных странах благодаря высокому уровню жизни это не сильно ощущается ну а там где люди получают 300 евро в месяц конечно жить сложно ну ничего в африке вон вобще дети голодают и работы совсем нет)))
Ответить
