«Спартак» поздравил медалиста Олимпийских игр

«Спартак» поздравил Никиту Филиппова, который занял 2-е место в спринте на соревнованиях по ски-альпинизму на зимних Олимпийских играх.

«Болельщик «Cпартака» Никита Филиппов завоевал серебро на Олимпиаде-2026!

Никита занял второе место в ски-альпинизме и принес российским спортсменам первую медаль на Играх в Италии! 👏

Поздравляем Никиту и гордимся его успехом ❤️🤍» – говорится в сообщении клуба.