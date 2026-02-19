«Спартак» поздравил медалиста Олимпийских игр

«Спартак» поздравил Никиту Филиппова, который занял 2-е место в спринте на соревнованиях по ски-альпинизму на зимних Олимпийских играх.
«Болельщик «Cпартака» Никита Филиппов завоевал серебро на Олимпиаде-2026!
Никита занял второе место в ски-альпинизме и принес российским спортсменам первую медаль на Играх в Италии! 👏
Поздравляем Никиту и гордимся его успехом ❤️🤍» – говорится в сообщении клуба.
- Филлипову 23 года. Он родился в Петропавловске-Камчатском.
- Ски-альпинизм – новый вид спорта на зимних Олимпийских играх. Соревнования по нему проводятся впервые.
Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»