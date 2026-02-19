Введите ваш ник на сайте
«Спартак» поздравил медалиста Олимпийских игр

19 февраля, 16:59
11

«Спартак» поздравил Никиту Филиппова, который занял 2-е место в спринте на соревнованиях по ски-альпинизму на зимних Олимпийских играх.

«Болельщик «Cпартака» Никита Филиппов завоевал серебро на Олимпиаде-2026!

Никита занял второе место в ски-альпинизме и принес российским спортсменам первую медаль на Играх в Италии! 👏

Поздравляем Никиту и гордимся его успехом ❤️🤍» – говорится в сообщении клуба.

  • Филлипову 23 года. Он родился в Петропавловске-Камчатском.
  • Ски-альпинизм – новый вид спорта на зимних Олимпийских играх. Соревнования по нему проводятся впервые.

Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1771510828
Молодец! поздравления!
Ответить
Цугундeр
1771511165
Хоть так..( Вперёд, Спартак!
Ответить
Cleaner
1771512370
Спартак ПРИМАЗАЛСЯ к серебряной олимпийской медали. Ну РЖУ ни могу!!!
Ответить
c 7890
1771514962
Ски-альпинизм дебютирует в олимпийской программе. Этот вид спорта объединяет элементы альпинизма, беговых и горных лыж. Спортсмены поднимаются в гору на лыжах или бегом, неся на себе снаряжение, а затем спускаются по естественному рельефу. Трасса спринта имеет протяженность 610 метров с перепадом высот 70 метров
Ответить
zigbert
1771516701
Без опыта на таких соревнованиях -это настоящий успех. Молодец.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771523968
Ну хоть чем-то в этом сезоне хряки отметятся, что у них серебро у болельщика. Гыгыгы
Ответить
vvv123
1771524472
Ни флага, ни гимна, иноагент что-ли?
Ответить
Прокс
1771566483
Средние пальцы тарасятнику он показывает,говоря что они свиноботы,хотя за бабло ему пофиг!!!
Ответить
  • Читайте нас: 