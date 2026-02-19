Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о товарищеском матче с «Ростовом» (3:1) в Абу-Даби.
«Забитые голы – это результат отработанных комбинаций. Тех концепций, над которыми мы работали. Мне это нравится! Мы могли создать и забить гораздо больше. С учетом того, что нам предложил «Ростов», мы должны были забивать именно так, и команда это сделала», – сказал Челестини.
- Голы у красно-синих забили Дмитрий Баринов, Лусиано Гонду и Матвей Кисляк, у ростовчан отличился Егор Голенков.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
Источник: «Матч ТВ»