Угрожающее заявление Шпилевского перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«В первые 20 минут я ошибся в структуре прессинга, потом мы внесли изменения, и игра с нашей стороны была контролируемая.

Поздравляю с победой, но нельзя расслабляться, впереди нас ждет интересный матч с «Краснодаром». Наслышан, что там фантастический стадион – уже в предвкушении увидеть. Также буду рад встрече с Хуаном Боселли. Будем стараться следовать нашему стилю, играть в наш футбол, действовать дерзко», – сказал белорус.