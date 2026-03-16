  • Угрожающее заявление Шпилевского перед матчем с «Краснодаром»

Угрожающее заявление Шпилевского перед матчем с «Краснодаром»

Вчера, 12:45
17

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«В первые 20 минут я ошибся в структуре прессинга, потом мы внесли изменения, и игра с нашей стороны была контролируемая.

Поздравляю с победой, но нельзя расслабляться, впереди нас ждет интересный матч с «Краснодаром». Наслышан, что там фантастический стадион – уже в предвкушении увидеть. Также буду рад встрече с Хуаном Боселли. Будем стараться следовать нашему стилю, играть в наш футбол, действовать дерзко», – сказал белорус.

  • «Пари НН» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
  • Шпилевский принял команду летом.
  • Встреча с «Краснодаром» состоится 21 марта.

Источник: официальный сайт «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Краснодар Шпилевский Алексей
Комментарии (17)
Strig
1773655434
автор, акстись! АУ, гриня!
Ответить
evgevg13
1773655913
Сайт Пари НН: Алексей Шпилевский: Нужно оставаться на земле и двигаться дальше. Бомба:Угрожающее заявление Шпилевского перед матчем с «Краснодаром». Вы там что, последние мозги пропили? Или просто дауны?
Ответить
DMитрий
1773656593
Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале, - гласит старая вывески из 1996 г.
Ответить
Император 1
1773656746
Удачи, надеюсь вы победите Краснодар
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1773657582
Зарождается новый Талалай,у Быков уже коленки трясутся
Ответить
...уефан
1773659004
...заходил на эту ветку настороженно и вобрав голову в плечи, выхожу с презрительным, тягучим плевком под тумбочку дневального...
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1773660172
Удачи Шпилевскому и его команде
Ответить
boris63
1773664948
Ну всё, порвут телят на ремешки.
Ответить
алдан2014
1773668902
Хвастунишка,штанишки подтяни,е мое
Ответить
Foxitkuban
1773690094
"Угрожающее"... Аж жуть
Ответить
18+
