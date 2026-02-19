Колумбийский клуб заявил о срыве трансфера игрока, уже представленного командой РПЛ

«Депортиво Пасто» отменил трансфер центрального нападающего Йошана Валоиса в «Ахмат».

«Клуб принял решение прекратить переговоры и предварительное трансферное соглашение с клубом «Ахмат». Данное решение обусловлено непреодолимыми обстоятельствами, связанными с невозможностью осуществления финансовой операции в рамках строгих нормативных и правовых стандартов, регулирующих международную и колумбийскую банковскую систему.

Валоис продолжает оставаться игроком, принадлежащим «Депортиво Пасто». Он зарегистрирован для участия в соревнованиях и вызван в команду», – отмечается в заявлении колумбийского клуба на его официальном сайте.

«Ахмат» 25 января сообщил о подписании с игроком контракта до лета 2029 года, и о том, что форвард прибыл в распоряжение грозненцев на сборах в Турции.