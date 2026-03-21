Спартаковца Угальде дисквалифицировали на четыре матча

Главный тренер сборной Коста-Рики Фернандо Батиста сообщил о дисквалификации нападающего команды Манфреда Угальде.
За удаление в последнем матче против Гондураса Угальде дисквалифицировали на четыре официальные встречи за Коста-Рику.
- 23-летний коста-риканец в этом сезоне провел за «Спартак» 26 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
- Срок контракта Угальде с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.
- «Спартак» приобрел игрока у «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро без учета бонусов.
- Московский клуб идет в РПЛ шестым.
Источник: Futbol Centroamerica