Спартаковца Угальде дисквалифицировали на четыре матча

Главный тренер сборной Коста-Рики Фернандо Батиста сообщил о дисквалификации нападающего команды Манфреда Угальде.

За удаление в последнем матче против Гондураса Угальде дисквалифицировали на четыре официальные встречи за Коста-Рику.