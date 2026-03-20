Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал конфликтную ситуацию внутри команды.

После разгромного поражения от «Краснодара» (0:4) во вторник случилась перепалка между защитником армейцев Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.

Бразильца отстранили от тренировок с основной командой, но продавать его не собираются.

Сообщалось, что футболист усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.

В кубковом матче с краснодарцами Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.

«Вместе с болельщиками мы переживаем из-за неудовлетворительного возобновления сезона и результатов, которые не соответствуют амбициям нашей команды. И наша первостепенная задача – как можно скорее вернуться на победный путь.

Обсудив происходящее с командой, мы убеждены, что у главного тренера существует всесторонняя поддержка. Мы вместе оказались в текущей ситуации, и необходимо сделать всe, чтобы вместе из неe выйти. Единство, сплочeнность и порядок должны быть в основе всех решений.

Мы также убеждены, что происходящее в раздевалке должно там и оставаться, но при этом понимаем, что болельщик имеет право знать суть произошедшего.

И что касается слухов по ситуации с Мойзесом, то действительно в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера.

Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации.

Мы просим вас сейчас быть вместе с командой единым целым. Вы очень нужны игрокам, тренерскому штабу и всем, кто причастен к ЦСКА.

И мы рассчитываем на вашу поддержку завтра и на других предстоящих матчах», – сказал Бабаев.