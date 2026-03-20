Дивеев – о «Зените»: «Как будто я пришел домой»

Зимний новичок «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, как прошла его адаптация в петербургской команде.

«Я хочу поблагодарить всю команду и весь персонал, который меня встретил очень тепло. И у меня не было никаких ощущений, что я пришел в новую команду. Как будто в этой команде уже был точно месяц или даже год, наверное.

С игроками я очень быстро нашел контакт. Понятно, с русскими я много играл, виделся в сборной, а именно бразильцы, иностранцы все очень тепло меня встретили, огромное спасибо за это.

Поэтому для меня это было, как будто я пришел домой«, – заявил 26-летний центральный защитник.