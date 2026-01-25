Введите ваш ник на сайте
«Ахмат» подписал колумбийского форварда

Вчера, 19:30

В «Ахмат» перешел центральный нападающий Йошан Валоис из «Депортиво Пасто».

Стороны завершили технические аспекты трансфера и форвард прибыл в распоряжение грозненцев на сборах в Турции. Колумбиец заключил с «Ахматом» соглашение сроком до лета 2029 года.

«Йошану 21 год. Он играет на позиции центрального нападающего. В 2025 году в 19 матчах чемпионата Колумбии форвард забил 10 голов. Валоис также является игроком молодeжной сборной Колумбии U23.

Мы приветствуем Йошана в нашем дружном коллективе, желаем ему много голов и побед!» – говорится в сообщении «Ахмата».

  • Transfermarkt оценивает стоимость Валоиса в 900 тысяч евро.
  • Ранее он также играл за колумбийски клуб «Интер Пальмира» и венесуэльскую «Самору».

Источник: официальный сайт «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Трансферы Ахмат
