«Ахмат» подписал колумбийского форварда

В «Ахмат» перешел центральный нападающий Йошан Валоис из «Депортиво Пасто».

Стороны завершили технические аспекты трансфера и форвард прибыл в распоряжение грозненцев на сборах в Турции. Колумбиец заключил с «Ахматом» соглашение сроком до лета 2029 года.

«Йошану 21 год. Он играет на позиции центрального нападающего. В 2025 году в 19 матчах чемпионата Колумбии форвард забил 10 голов. Валоис также является игроком молодeжной сборной Колумбии U23.

Мы приветствуем Йошана в нашем дружном коллективе, желаем ему много голов и побед!» – говорится в сообщении «Ахмата».