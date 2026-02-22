Болельщики подрались с полицией после матча «Осасуна» – «Реал»

Полиция подралась с несколькими фанатами на стадионе «Эль-Садар» после матча 25-го тура Примеры «Осасуна» – «Реал» (2:1).

Во время игры болельщик хозяев бросил бутылку в голкипера мадридцев Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь передал бутылку судье, который немедленно сообщил об этом представителю «Осасуны», чтобы тот сделал объявление по громкоговорителю.

После финального свистка сотрудники охраны стадиона отправились на трибуну, чтобы найти человека, бросившего предмет, и началась стычка. Национальной полиции пришлось вмешаться в инцидент. Были произведены два ареста.

Перед матчем фанаты «Осасуны» также освистали вингера «Реала» Винисиуса и желали ему смерти во время игры.