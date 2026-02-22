Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болельщики подрались с полицией после матча «Осасуна» – «Реал»

Болельщики подрались с полицией после матча «Осасуна» – «Реал»

Вчера, 15:02
4

Полиция подралась с несколькими фанатами на стадионе «Эль-Садар» после матча 25-го тура Примеры «Осасуна»«Реал» (2:1).

Во время игры болельщик хозяев бросил бутылку в голкипера мадридцев Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь передал бутылку судье, который немедленно сообщил об этом представителю «Осасуны», чтобы тот сделал объявление по громкоговорителю.

После финального свистка сотрудники охраны стадиона отправились на трибуну, чтобы найти человека, бросившего предмет, и началась стычка. Национальной полиции пришлось вмешаться в инцидент. Были произведены два ареста.

Перед матчем фанаты «Осасуны» также освистали вингера «Реала» Винисиуса и желали ему смерти во время игры.

  • Винисиус забил гол у «Реала» на 73-й минуте. У «Осасуны» отличились Анте Будимир с пенальти на 38-й и Рауль Гарсия на 90-й.
  • «Реал» прервал серию из 8 подряд побед в чемпионате Испании.

Еще по теме:
Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу 1
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны» 1
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Осасуны» 1
Источник: Marca
Испания. Примера Реал Осасуна
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пригожин Женя
1771764334
А вот был бы Фан Ид такого бы не произошло!!
Ответить
...уефан
1771766787
...дневальный, с полицией "подраться" невозможно, нет такого юридического определения действиям правоохранительной стороны и стороны предполагаемо-правонарушительной...
Ответить
Главные новости
Российский футбол обвинили в том, что он «насилует здравый смысл»
11:34
2
Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе
11:10
Эмоции Мостового от олимпийского хоккейного финала
11:00
5
Кержаков: «Сказал «Реалу», что не хочу туда»
10:34
2
У Каземиро есть 3 варианта продолжения карьеры
10:05
2
Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье
09:41
7
Сперцян одним словом описал реакцию игроков «Краснодара» на онкологию Галицкого
09:09
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
08:46
2
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова
08:26
12
Геничу светит суд, новая информация о здоровье Галицкого, заявление Роналду о будущем и другие новости
00:57
Все новости
Все новости
ФотоВ Испании появился мурал с Мостовым
00:33
3
ВидеоЛапорта перед выборами лично помыл трибуну «Камп Ноу»
00:15
Примера. «Барселона» разгромила «Леванте» (3:0) и вернулась на 1-е место
Вчера, 20:14
«Людям тяжело»: Селюк рассказал о дорогой коммуналке в Испании
Вчера, 18:11
37
Полузащитник «Реала» выбыл на несколько недель
Вчера, 16:16
ВидеоБолельщики подрались с полицией после матча «Осасуна» – «Реал»
Вчера, 15:02
4
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна
Вчера, 12:35
2
Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу
Вчера, 10:20
12
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
Вчера, 09:13
1
41-летний 2-кратный чемпион Европы спас «Овьедо» в матче с «Сосьедадом»
Вчера, 01:33
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Осасуны»
Вчера, 01:10
1
Примера. «Реал» неожиданно уступил в Памплоне (1:2)
21 февраля
8
Месси летом может вернуться в «Барселону»
21 февраля
Захарян сыграл впервые за 1,5 месяца и разочаровал болельщиков
21 февраля
4
В «МЮ» жалеют о сумме выкупа Рэшфорда, прописанной в арендном соглашении с «Барселоной»
20 февраля
3
Детского тренера обвинили в сексуальных преступлениях против 14-15-летних подростков
20 февраля
Известен первый летний трансфер «Барселоны» – за 70 миллионов
20 февраля
1
Стало известно, платила ли «Барселона» судьям
20 февраля
5
Президент «Барселоны» сделал заявление о скандальном судействе в матче с «Жироной»
17 февраля
2
«Атлетико» отклонил 120-миллионное предложение по своему игроку
17 февраля
Бывшие судьи по-разному оценили скандальный эпизод из матча «Барселоны» с «Жироной»
17 февраля
Реакция вратаря «Барселоны» на поражение от «Жироны»
17 февраля
«Барселону» призвали сняться с чемпионата: «Лига прогнила, все спланировано и подстроено»
17 февраля
28
Экс-директор «Барселоны» двумя словами оскорбил судей матча с «Жироной»
17 февраля
3
Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»
17 февраля
1
Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»
17 февраля
10
Кубарси из «Барселоны» раскрыл, почему его называли официантом из «Макдональдса»
16 февраля
Винисиус раскрыл свою слабость
16 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 