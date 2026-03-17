Анчелотти сказал, сможет ли Винисиус вернуться к доминированию в мировом футболе

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти считает, что вингер национальной команды Винисиус отлично выступит на чемпионате мира-2026.

– Сможет ли Винисиус вернуться к доминированию в мировом футболе?

– Винисиус никогда не проваливал важные матчи. Я не помню ни одного полуфинала или четвертьфинала, где бы Винисиус провалился. Возможно, в Валенсии он разозлился и потерял концентрацию, но в важных матчах он никогда так не поступал. Я убежден, что он отлично выступит на чемпионате мира, если будет в составе сборной.

– Помог ли вам этот период [в «Реале»] лучше понять его?

– Винисиус – бразилец, у него характер бразильца. Бразильцы – жизнерадостные и очень скромные люди. Я не встречал ни одного высокомерного человека ни в Бразильской конфедерации футбола, ни среди знакомых мне бразильцев. Винисиус скромен, жизнерадостен и чрезвычайно талантлив.