Тихонов поразил выбором лучшего российского игрока в 21-м веке

Бывший спартаковец Андрей Тихонов определил лучшего игрока России в этом веке.

– Вы согласны с тем, что Аршавин лучший российский футболист в XXI веке?

– Для меня Дмитрий Аленичев – лучший российский футболист в XXI веке. Он выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, в каждой игре забивал гол. Меня в 1999 году все признали лучшим футболистом (России), а лучшего игрока дали Смертину. Я забил 19 голов и отдал 16 передач, меня все признали лучшим, но оказалось, что я не лучший.

Аршавин – суперфутболист, вопросов нет. Но его кто‑то признает, а кто‑то нет, у всех разное мнение.