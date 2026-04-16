Компани высказался о победе над «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:3) в Мюхене.

«Игра получилась очень эмоциональной. Мы много владели мячом и всегда чувствовали, что можем забить. Но «Реал» остается «Реалом», у него очень быстрые футболисты, постоянно создающие угрозу.

Наши парни были психологически сильны и оправились от неудач. Болельщики тоже нам помогли. Мы сохраняли спокойствие и всегда чувствовали, что наше время еще придет. Парни заслужили победу», – сказал Компани.

Он также выразил недовольство из-за заработанной желтой карточки. Специалист получил предупреждение в эпизода перед третьим голом «Мадрида», когда на газоне оказался Йосип Станишич после контакта с Антонио Рюдигером.

«Всегда стараюсь сохранять спокойствие на бровке. Но говорить, когда твой игрок лежит на газоне, – это нормально. Я был удивлен, что мне показали желтую карточку за это», – сказал Компани.