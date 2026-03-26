Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Пресняков-старший сказал, кого нужно назначить тренером «Спартака»

Пресняков-старший сказал, кого нужно назначить тренером «Спартака»

26 марта, 11:35
12

Известный музыкант, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший назвал оптимальную кандидатуру на пост главного тренера красно-белых.

– Будь ваша воля, кого бы назначили тренером «Спартака»?

– Диму Аленичева. Я в него верю. Именно он собрал чемпионский состав, пригласил качественных игроков. Эх, если бы не обиднейшее поражение от киприотов...

Мне кажется, Аленичев, как и его помощник Титов, уже набил шишки и на старые грабли не наступит. Плюс усилил бы штаб Андреем Тихоновым и нашел бы какую-то должность Саше Мостовому. В команде должно быть больше своих ребят. Для которых «Спартак» не пустой звук. Они и игру наладят, и вернут утраченный дух.

Вот смотрю на «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», «Балтику». Что их объединяет? Там работают российские тренеры, и у них получается. Почему же «Спартак» берет исключительно иностранцев? Чем они лучше наших?

  • «Спартак» с 5 января возглавляет Хуан Карлос Карседо.
  • 53-летний Аленичев ранее возглавлял красно-белых в 2015–2016 годах.

Еще по теме:
Угальде заинтересовались в одном из топ-5 чемпионатов 11
Мор: «Заболотный – не уровень «Спартака» 13
«Порту» и «Бенфика» следят за российским игроком «Спартака» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1774514514
...ну-да, а если бы ещё в твои "Самоцветы" пригласить Гилмора, получился бы Пинк Флоид...
Ответить
Цугундeр
1774515174
Не моё "псиное" дело.) Но тут с "Петровичем" полностью соглашусь. Была готовая команда. Обиделись),не дотерпели.. Как всегда.( А вот Мостового-близко не подпускать.)
Ответить
Mirak92
1774516826
Советчиков развелось уйма
Ответить
zigbert
1774518719
Давно бы поставили если бы было всё так просто. А где гарантии?
Ответить
АртурZaСМ
1774518927
Спрашивайте тех кто шарит. А этим болельщикам "со стажем" важно чтобы тренировал свой родной спартаковец, а может он не может это для них второстепенно. Для них то, что Аленичев со своими командами даже в ФНЛ ничего не смог сделать не показатель...
Ответить
erybov1965
1774519131
Еще раз повторюсь,в Спартаке проблема не в тренере.Проблема в руководстве,а соответственно в организации всего,что влияет на конечный результат.
Ответить
FFR
1774523051
А что, есть доля правды.
Ответить
NewLife
1774523180
Почему не спросите, кого назначить главредом в тухлый синит-экспресс. Есть громадный выбор на срач тв.
Ответить
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
3
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
5
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Все новости
Овчинников ответил на мнения, что Акинфеев – средний вратарь
14:17
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
6
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 