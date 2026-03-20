  • Главная
  • Новости

В клубе РПЛ критическая финансовая ситуация – нет денег на выезд

Вчера, 20:21
32

В «Ростове» критическая финансовая ситуация. О ней подробно рассказал инсайдер Иван Карпов.

«Ростов» может не сыграть с Нижним в 23-м туре РПЛ: нет денег на выезды, не оплачены сборы второй команды + ее футболистам три месяца не платят ЗП, а молодежка уехала в Питер на автобусе без брони гостиницы – и все из-за отсутствия средств на операционную деятельность клуба.

Ситуация с финансами в футбольной столице юга Руси обострилась до крайности. Доступа к собственной казне у казаков нет, счета арестованы из-за долгов. Еще и один из спонсоров на 100 млн/год ушел («Ростсельмаш»). Поэтому:

  • сборы «Ростова-2» в Крыму не оплатили. Парни провели в Евпатории более 50 дней и уехали, но их пребывание там никто не покрыл. Компания-оператор подала в суд на клуб по итогам этого инцидента;
  • мало того, если раньше игроков 2-й команды доставляли с базы в Ростове на тренировочное поле, расположенное в 30 минутах езды на автобусе, то теперь они добираются туда своим ходом. Им говорят: денег на бензин нет. Зарплаты пацанам не платят уже 3 месяца;
  • молодежка «Ростова» отправилась на игру МФЛ в Питер также на автобусе. Только без гостиницы в городе на Неве. Компания-оператор отказывается бронировать места без оплаты. То есть, парни должны приехать, отыграть матч и сразу отправиться назад. Дорога в одну сторону занимает от 28 до 33 часов;
  • деньги для основы «Ростова» на выезд в Грозный к «Ахмату» кое-как наскребли. Однако на текущий момент чем платить за поездку в Нижний Новогород на игру против набравшей ход бригады Алексея Шпилевского в клубе понимания нет;
  • совет директоров занимается привлечением спонсоров и решением вопроса с арестом счетов, но пока безрезультатно. Не исключено, что казачий корпус Джнатана Альбы не сможет добраться до «Нижнего» к матчу 5 апреля».

Еще по теме:
10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ 1
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо» 5
Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ 6
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (32)
ySS
1774045827
Надеюсь, блугер просто жути нагоняет
Ответить
FWSPM
1774053536
"Ситуация с финансами в футбольной столице юга Руси обострилась до крайности" Футбольная столица юга россии находится в Краснодаре и с финансами там все хорошо
Ответить
Умнюша
1774054290
Что еще за казаки-разбойники?
Ответить
АЛЕКС 58
1774054407
А уверяли недавно что всё прекрасно
Ответить
Чилим.
1774064837
Доступа к собственной казне у казаков нет. А причём тут казаки??? Или москалю Карпову так хотелось поддеть дончан?
Ответить
Play
1774070087
Карпов ещё пол года назад Ростов хоронил, всё ему кто-то там звонил по ночам из Ростова. И снятие с чемпионата уже было, и приход Саввиди. Хотя новый губер и без Саввиди отлично справляется с развалом клуба.
Ответить
aldo conte
1774071363
В общем вагоне доедут. Если не хотят, пусть берут билеты за свой счет, не такие уж они бедные. У нас 90% в стране получает зарплату менее 100 тыс. руб., а они такие деньги получают за пару-тройку дней.
Ответить
ZAITZEFF2011
1774075441
Пусть снимаются с соревнований и идут РАБОТАТЬ. Там нет нормальных футболистов.
Ответить
evgen64
1774078402
И растает Ростов, как будто его и не было. И на его останках возродится Ростсельмаш.
Ответить
plm
1774080570
У футболистов миллионные зарплаты да еще и в Евро . Самим-то им не стыдно деньги из бюджета тянуть ? И не надо про счет денег в чужих карманах ! Государство в наших карманах очень активно копается .
Ответить
Главные новости
Видео«Динамо Мх» забило ЦСКА после грубейшей ошибки 39-летнего Акинфеева
16:41
4
Заявление «Ахмата» по тяжелой травме Богосаваца
16:05
3
РПЛ. «Ахмат» победил бедствующий «Ростов» (1:0)
15:43
4
Альба прокомментировал информацию о бедствии «Ростова»
15:39
5
ВидеоИгрока «Ахмата» увезли на скорой после удара коленом в голову
15:16
5
Генич назвал тренера, с которым ЦСКА войдет в новый сезон
15:07
7
«Все прекрасно понимают»: Соболев признал, что «Зенит» – латиноамериканская команда
14:33
14
Стало известно, кто будет руководить ЦСКА в матче с «Динамо Мх»
14:05
3
ВидеоСенегал намекнул, что будет защищать Кубок Африки военным путем
13:51
2
Игроки ЦСКА недовольны женой Челестини
13:11
24
Все новости
Все новости
У сборной Никарагуа будет необычный путь в Россию
17:09
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Пари НН»: 21 марта 2026
17:07
Мойзес не попал в заявку ЦСКА на матч с «Динамо Мх» на фоне отстранения
17:06
Уточненная информация по травме Богосаваца
17:01
Соболев: «Зенит» соответствует уровню Лиги чемпионов, будем не хуже»
16:29
5
Лапочкин предложил РПЛ полезную реформу
16:05
1
Журавель заявил, что ЦСКА идет по шаблонам «Спартака»
15:53
4
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
15:43
«Это комедия!»: Шикунов – о «Спартаке»
15:27
2
ФотоАршавин грубо нарушил правила этикета на матче Второй лиги
15:15
7
Генич назвал тренера, с которым ЦСКА войдет в новый сезон
15:07
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Динамо» Махачкала: 21 марта 2026
14:52
1
«Играем 14 на 11»: Голенков – в перерыве матча с «Ахматом»
14:50
Игроков ЦСКА направили к специалисту
14:43
3
«Все прекрасно понимают»: Соболев признал, что «Зенит» – латиноамериканская команда
14:33
14
Рабинер проанализировал глубокий кризис ЦСКА: «Напоминает сезоны Карреры в «Спартаке»
14:17
1
Стало известно, кто будет руководить ЦСКА в матче с «Динамо Мх»
14:05
3
Тарханов назвал причину глубокого кризиса ЦСКА
13:39
2
Нижегородов из «Рубина»: «Мной «Ливерпуль» интересовался»
13:27
1
Игроки ЦСКА недовольны женой Челестини
13:11
22
Григорян назвал человека, благодаря которому в РПЛ не скучно
13:01
«Является рецидивистом»: КДК подробно объяснил длительную дисквалификацию Талалаева
12:57
7
Генич оценил глубокий кризис ЦСКА
12:31
2
Где смотреть матч «Локомотив» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 22 марта 2026
12:29
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 22 марта 2026
12:25
Где смотреть матч «Динамо» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 22 марта 2026
12:22
Где смотреть матч «Оренбург» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 22 марта 2026
12:20
Все пенальти «Зенита» в 2026 году признаны справедливыми
12:19
31
Все новости
