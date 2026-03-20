В клубе РПЛ критическая финансовая ситуация – нет денег на выезд

В «Ростове» критическая финансовая ситуация. О ней подробно рассказал инсайдер Иван Карпов.
«Ростов» может не сыграть с Нижним в 23-м туре РПЛ: нет денег на выезды, не оплачены сборы второй команды + ее футболистам три месяца не платят ЗП, а молодежка уехала в Питер на автобусе без брони гостиницы – и все из-за отсутствия средств на операционную деятельность клуба.
Ситуация с финансами в футбольной столице юга Руси обострилась до крайности. Доступа к собственной казне у казаков нет, счета арестованы из-за долгов. Еще и один из спонсоров на 100 млн/год ушел («Ростсельмаш»). Поэтому:
- сборы «Ростова-2» в Крыму не оплатили. Парни провели в Евпатории более 50 дней и уехали, но их пребывание там никто не покрыл. Компания-оператор подала в суд на клуб по итогам этого инцидента;
- мало того, если раньше игроков 2-й команды доставляли с базы в Ростове на тренировочное поле, расположенное в 30 минутах езды на автобусе, то теперь они добираются туда своим ходом. Им говорят: денег на бензин нет. Зарплаты пацанам не платят уже 3 месяца;
- молодежка «Ростова» отправилась на игру МФЛ в Питер также на автобусе. Только без гостиницы в городе на Неве. Компания-оператор отказывается бронировать места без оплаты. То есть, парни должны приехать, отыграть матч и сразу отправиться назад. Дорога в одну сторону занимает от 28 до 33 часов;
- деньги для основы «Ростова» на выезд в Грозный к «Ахмату» кое-как наскребли. Однако на текущий момент чем платить за поездку в Нижний Новогород на игру против набравшей ход бригады Алексея Шпилевского в клубе понимания нет;
- совет директоров занимается привлечением спонсоров и решением вопроса с арестом счетов, но пока безрезультатно. Не исключено, что казачий корпус Джнатана Альбы не сможет добраться до «Нижнего» к матчу 5 апреля».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова