В клубе РПЛ критическая финансовая ситуация – нет денег на выезд

В «Ростове» критическая финансовая ситуация. О ней подробно рассказал инсайдер Иван Карпов.

«Ростов» может не сыграть с Нижним в 23-м туре РПЛ: нет денег на выезды, не оплачены сборы второй команды + ее футболистам три месяца не платят ЗП, а молодежка уехала в Питер на автобусе без брони гостиницы – и все из-за отсутствия средств на операционную деятельность клуба.

Ситуация с финансами в футбольной столице юга Руси обострилась до крайности. Доступа к собственной казне у казаков нет, счета арестованы из-за долгов. Еще и один из спонсоров на 100 млн/год ушел («Ростсельмаш»). Поэтому: