ЦСКА лишили статуса «команды-семьи»

Вчера, 23:41
8

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров считает, что ЦСКА больше не может называться «командой-семьей».

«ЦСКА больше не семья.

В семье препирательства и дискуссии нормальное дело, это же по любви. А если одному из самых душевных и неравнодушных членов семьи указывают на субординацию и публично изгоняют, так это уже классовое угнетение, прозападническая компания», – написал Бодров.

  • После разгромного поражения от «Краснодара» (0:4) во вторник случилась перепалка между защитником «армейцев» Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
  • Бразильца отстранили от тренировок с основной командой, но продавать его не собираются.
  • Сообщалось, что футболист усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
  • В кубковом матче с краснодарцами Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.
  • У ЦСКА в РПЛ 4 поражения подряд.

Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мойзес
biber.ru
1774067691
Милые бранятся - только тешатся.
mab1011
1774075172
Зато вся семья Челестини в штате и зарплатной ведомости...
Foxitkuban
1774076527
БомбардЫр! Вы там вообще все дауны чтоль? В смысле, "лишили"? Этот ноунейм Бодров давал этот статус, чтобы его лишать? Кто вообще давал этот статус? Что за дебильный статус такой? Вы что там пишете, клоуны? Каждый раз думаю, что бомбардЫр достиг дна журналистики и каждый раз вы доказываете, что это еще не дно. Хватит пороть чушь!
bratskij
1774076529
Даже при Зико команда играла лучше и без скандалов. Этот контуженный всё развалил что мог.
Бумбраш
1774077159
ЦСКА - команда-семья, Спартак - народная команда,а зинка- позор российского футбола!!! Вот и всё гыгы..
evgevg13
1774077797
Он совсем дурак этот Бодров? Возомнившему из себя суперзвезду костолому указали на место. А это чудо про какое-то классовое угнетение лепечет. Сам видать радужный и на "святые"западные ценности"молиться.
...уефан
1774080526
...ну, и зачем здесь весь этот бред?...
BykAs
1774081458
Свободу Луису Карвалану!
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
