ЦСКА лишили статуса «команды-семьи»

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров считает, что ЦСКА больше не может называться «командой-семьей».
«ЦСКА больше не семья.
В семье препирательства и дискуссии нормальное дело, это же по любви. А если одному из самых душевных и неравнодушных членов семьи указывают на субординацию и публично изгоняют, так это уже классовое угнетение, прозападническая компания», – написал Бодров.
- После разгромного поражения от «Краснодара» (0:4) во вторник случилась перепалка между защитником «армейцев» Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
- Бразильца отстранили от тренировок с основной командой, но продавать его не собираются.
- Сообщалось, что футболист усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
- В кубковом матче с краснодарцами Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.
- У ЦСКА в РПЛ 4 поражения подряд.
Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова