Соболев ответил на претензии Аршавина

Вчера, 19:59
13

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на нелицеприятные высказывания в свой адрес со стороны Андрея Аршавина.

– Аршавин в феврале сказал, что ты не способен стать основным форвардом «Зенита» и раскритиковал твой бег: «Он хромает. В каком-то матче его догнали на отрезке в шесть метров». Что ответишь?

– Да все элементарно просто: в 14 или 15 лет я сломал лодыжку, не успел до конца восстановиться и поехал на турнир – очень хотел там сыграть. Можете у моего первого тренера спросить, он все подтвердит.

У меня нога болела, я каждый день пил обезболивающее по две-три таблетки. И потом меня выпускали на 20 минут на игру, и я, можно сказать, на одной ноге бегал.

И, видимо, начал стопу неправильно ставить и в итоге неправильно восстановился. И вот из-за этого иногда бывает, что я хромаю на левую ногу. У меня ничего не болит, просто вот так вот получилось, что я недовосстановился. Вот и вся история.

– Аршавин прямым текстом говорит: «Слушайте, а давайте мы вместо Соболева двух нападающих купим».

– Да ради бога, купите. Пусть он говорит все, что хочет. Я не обращаю на это внимания и просто объясняю, почему иногда хромаю.

Я по этому вопросу давно-давно ездил в Мюнхен и мне говорили, что за две недели полностью переключат мне мозг, чтобы я снова правильно ставил ногу. Но в итоге я просто сделал стельки, и они мне помогли.

  • 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
  • В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • Статистика форварда за петербургскую команду: 59 матчей, 15 голов, 5 ассистов
  • Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
  • Рыночная стоимость Соболева – 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Соболев Александр
FWSPM
1774026390
Я по этому вопросу давно-давно ездил в Мюнхен и мне говорили, что за две недели полностью переключат мне мозг да в твоем случае с мозгом уже не помочь
erybov1965
1774027318
Видно не то что-то переключили или выключатель сломался.
ZAITZEFF2011
1774027529
Переключили могз для игры в приставку
Strige
1774028542
Хромаешь, потому что в ластах? )))
...уефан
1774029282
...ну-вот, только начал играть в "плохого мальчика" и опустился до - "какой я больной и несчастный, ни кто меня не любит"...
val69
1774032392
Тебе не лодыжку повредили.. Тебя, при рождении уронили на пол...ну, разве может адекватный человек такое говорить...соболезную....
Fju-2
1774032770
Давным-давно, годах в 90-ых), чуть южнее Барнаула жил был род животных, которых мы впоследствии назвали пакицетусами. Внешне они напоминали то ли парнокопытную собаку, то ли свинью без рыла. Ходили/бегали довольно уверенно на своих копытцах. Обитали недалеко от водоёмов, где и искали себе пропитание. Но постепенно время, проводимое в воде увеличивалось. Конечности стали видоизменяться, на суше они скорее хромали, нежели бегали. В конечном итоге от этих существ произошли все современные киты и дельфины.
"supermax"
1774034604
Так и не переключили сашке мозг получается
DMитрий
1774040958
В Мюнхене и мне говорили, что за две недели полностью переключат мне мозг, чтобы я снова правильно ставил ногу. Но в итоге я просто сделал стельки, и они мне помогли...? В мозг вживили стельки! Вот откуда пошло выражение: пьяный в стельку! Когда бухой не уверено стоишь на ногах и походка хромает. Это кто-то до Соболя уже делал.
ОК, Зенит!
1774072019
Там и мозг не поможет. Там хоть что делай - не игрок в футбол. Так, пешеход с самомнением.
Все новости
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
