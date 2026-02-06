Аршавин объяснил, почему Соболев не станет основным форвардом «Зенита»: «Посмотрите, как он бегает»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы Александра Соболева стать основным нападающим команды.

– А Соболев основным стать может?

– Ну если он будет один, то да. За какие-то качества в «Спартаке» он играл, хорошо выступал в «Крыльях». Но я не думаю, что в «Зените» он способен стать основным нападающим.

– Почему не верите в него?

– Я желаю Саше всего самого хорошего, но просто даже посмотрите, как он бегает...

– Как?

– Он хромает, на мой взгляд. В каком-то матче его догнали на отрезке в шесть метров. А сейчас нужна не только мощь, но и умение бежать.