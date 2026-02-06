Аршавин объяснил, почему Соболев не станет основным форвардом «Зенита»: «Посмотрите, как он бегает»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы Александра Соболева стать основным нападающим команды.
– А Соболев основным стать может?
– Ну если он будет один, то да. За какие-то качества в «Спартаке» он играл, хорошо выступал в «Крыльях». Но я не думаю, что в «Зените» он способен стать основным нападающим.
– Почему не верите в него?
– Я желаю Саше всего самого хорошего, но просто даже посмотрите, как он бегает...
– Как?
– Он хромает, на мой взгляд. В каком-то матче его догнали на отрезке в шесть метров. А сейчас нужна не только мощь, но и умение бежать.
- 28-летний Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 23 матча, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- Петербуржцы приобрели форварда у «Спартака» за 10 миллионов евро 30 августа 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»