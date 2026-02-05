Экс-советник Федуна указал на кадровую ошибку Станковича в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московской команде сейчас не хватает Данила Пруцева, отданного в аренду «Локомотиву».
«На мой взгляд, отдать Пруцева в аренду «Локомотиву» – ошибка Станковича, такой талантливый игрок нужен «Спартаку».
В свое время мне удалось разглядеть его способности и порекомендовать его «Спартаку», это действительно умный игрок.
Но для самого Пруцева аренда пошла на пользу, там ему доверяют, дают играть. Лучше пусть остается там, где есть доверие», – сказал Камоцци.
- Рыночная стоимость Пруцева – 5 миллионов евро
- В составе «Локомотива» он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах.
- Контракт хавбека со «Спартаком» действует до 30 июня 2028 года.
Источник: «РБ Спорт»