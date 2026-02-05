Экс-советник Федуна указал на кадровую ошибку Станковича в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московской команде сейчас не хватает Данила Пруцева, отданного в аренду «Локомотиву».

«На мой взгляд, отдать Пруцева в аренду «Локомотиву» – ошибка Станковича, такой талантливый игрок нужен «Спартаку».

В свое время мне удалось разглядеть его способности и порекомендовать его «Спартаку», это действительно умный игрок.

Но для самого Пруцева аренда пошла на пользу, там ему доверяют, дают играть. Лучше пусть остается там, где есть доверие», – сказал Камоцци.