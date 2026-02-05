Введите ваш ник на сайте
В «Спартаке» объяснили продление контракта с Денисовым

Вчера, 17:59
13

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао дал комментарий по поводу заключения нового договора с правым защитником Даниилом Денисовым.

Стороны продлили контракт на четыре года – до лета 2030-го.

«Продление контракта с Даниилом – важное событие для клуба. Ведь это игрок, который прошел вертикаль «Спартака», играл за молодежку и вторую команду. Он уже получил богатый опыт, при этом по-прежнему молод и точно способен выйти на еще более высокий уровень.

Отмечу, что Денисов хотел продолжить свой путь в «Спартаке» и полностью предан клубу. Мы подписали контракт на несколько лет, что соответствует нашей стратегии – иметь долгосрочные соглашения с молодыми российскими футболистами.

За последние девять месяцев мы продлили контракты с десятью россиянами, часть из них – выпускники клубной академии. Некоторые еще совсем молоды, но тренируются и играют с основной командой здесь, в Дубае.

Для успешного будущего «Спартака» очень важно соблюдать этот баланс между молодыми россиянами и иностранными футболистами», – сказал Кахигао.

  • 23-летний Денисов присоединился к спартаковцам в 2019 году.
  • Его статистика за главную команду: 139 матчей, 1 гол, 11 ассистов.
  • Рыночная стоимость футболиста – 4 миллиона евро.

Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил Кахигао Франсис
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1770304193
считаю, что это одна из лучших спеопераций зенита, завершившаяся успешным внедрением денисова в спартаг. в питере его быстро раскусили, что полено, решено было сбагрить его в тарасятник, а те и рады! ответка в виде дельфинария и рядом не стоит! гы-гы!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770304387
сейчас заднеприводные с поМойки начнут лить свои помои ...... собственно, ничего другого эти дегенеративные клоуны не умеют - только тявкать ))) ;) один дегенеративный имбецил ниже уже что-то там тявнкнул... ждем остальных)))
Ответить
Snek
1770305978
Редкость для Спартака, они обычно своих ценят меньше, чем легионеров.
Ответить
FROLL007
1770306645
Для глубокого середняка сгодиться этот выжатый неликвид. Гыгыгы
Ответить
NewLife
1770307932
Аргументы Кахигао не впечатляют вообще. Если по принципам, указанным спорт директором, подбирать игроков, то будет беда.
Ответить
Безлимит
1770310885
Мы подписали контракт на несколько лет, что соответствует нашей стратегии – иметь долгосрочные соглашения с молодыми российскими футболистами.===== Ключевая фраза. Бразильскому клубу Зенит этого не понять.
Ответить
Хулиганин
1770311601
Ну нет у Спартака ресурсов мартышам паспорта оформлять. Приходится своих граждан продлевать.
Ответить
FWSPM
1770328448
продлили что бы бесплатно не ушел пока посидит на лавке ну и в кубке будет выходить а там самошников в себя придет и надо будет куда то сплавить это полено
Ответить
