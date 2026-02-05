В «Спартаке» объяснили продление контракта с Денисовым

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао дал комментарий по поводу заключения нового договора с правым защитником Даниилом Денисовым.

Стороны продлили контракт на четыре года – до лета 2030-го.

«Продление контракта с Даниилом – важное событие для клуба. Ведь это игрок, который прошел вертикаль «Спартака», играл за молодежку и вторую команду. Он уже получил богатый опыт, при этом по-прежнему молод и точно способен выйти на еще более высокий уровень.

Отмечу, что Денисов хотел продолжить свой путь в «Спартаке» и полностью предан клубу. Мы подписали контракт на несколько лет, что соответствует нашей стратегии – иметь долгосрочные соглашения с молодыми российскими футболистами.

За последние девять месяцев мы продлили контракты с десятью россиянами, часть из них – выпускники клубной академии. Некоторые еще совсем молоды, но тренируются и играют с основной командой здесь, в Дубае.

Для успешного будущего «Спартака» очень важно соблюдать этот баланс между молодыми россиянами и иностранными футболистами», – сказал Кахигао.