Наумов – о Кахигао в «Спартаке»: «Берeт своего друга, который будет ему поддакивать»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.
«Я бы его вообще не назначал спортивным директором в «Спартак». Спортивный директор-иностранец – это вообще ноль.
Это не первый случай, мы убеждались всe время в этом. Вспомните «Локомотив», когда назначали немцев на руководящие должности.
И этот Кахигао, ну взял своего друга, это не означает, что он сильный тренер. Он берeт своего друга, который будет ему поддакивать», – cказал Наумов.
- 5 января 2026 года главным тренером «Спартака» был назначен Хуан Карлос Карседо.
- Кахигао работает спортивным директором красно-белых с 1 января 2025 года.
Источник: Vprognoze.ru