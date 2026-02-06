Наумов – о Кахигао в «Спартаке»: «Берeт своего друга, который будет ему поддакивать»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

«Я бы его вообще не назначал спортивным директором в «Спартак». Спортивный директор-иностранец – это вообще ноль.

Это не первый случай, мы убеждались всe время в этом. Вспомните «Локомотив», когда назначали немцев на руководящие должности.

И этот Кахигао, ну взял своего друга, это не означает, что он сильный тренер. Он берeт своего друга, который будет ему поддакивать», – cказал Наумов.