  • Наумов – о Кахигао в «Спартаке»: «Берeт своего друга, который будет ему поддакивать»

Наумов – о Кахигао в «Спартаке»: «Берeт своего друга, который будет ему поддакивать»

Сегодня, 10:08
3

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

«Я бы его вообще не назначал спортивным директором в «Спартак». Спортивный директор-иностранец – это вообще ноль.

Это не первый случай, мы убеждались всe время в этом. Вспомните «Локомотив», когда назначали немцев на руководящие должности.

И этот Кахигао, ну взял своего друга, это не означает, что он сильный тренер. Он берeт своего друга, который будет ему поддакивать», – cказал Наумов.

  • 5 января 2026 года главным тренером «Спартака» был назначен Хуан Карлос Карседо.
  • Кахигао работает спортивным директором красно-белых с 1 января 2025 года.

Комментарии (3)
andr45
1770365673
Этот бывший, что-то припозднился)) Франсис Кахигао занял должность спортивного директора московского «Спартака» в январе 2025 года, За это время он привел в «Спартак» Ливая Гарсию за 18,7 миллиона евро, Пабло Солари за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна за 1,2 миллиона, Сауся 3,5 миллиона евро, Жедсона за 20,8 миллиона евро. КАМОЦЦИ «Кахигао – просто тот, кто должен удовлетворять интересы кого-то другого. Тот, кому плевать на «Спартак». Это просто деньги. Для меня, человека, любящего «Спартака», – это просто мусор.» ЧЕРВИЧЕНКО «Нынешний спортивный директор «Спартака» Кахигао — это залётный чёрт. Кахигао приехал в «Спартак» грабить. Он ничем не отличается от Амарала» СЕЛЮК «Этого специалиста [Кахигао] толком никто и не знает.  Кахигао просто ограбит «Спартак» и через некоторое время уедет из России с улыбкой на лице»
Ответить
NewLife
1770367185
Как дрезина ? нормально, не сломалась, что-то о ней мало пишут.
Ответить
Бумбраш
1770368337
Ещё один советчик,реально ,бывшие,как обиженные бабёнки всё лезут с советами и лезут
Ответить
