Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра состоится 23 апреля, начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Джику, Литвинов, Зобнин, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Барко, Жедсон, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Жубал, Гонсалес, Черников, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

