РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров

Клубы российской Премьер-лиги согласовали позицию по возможному изменению лимита на легионеров.

Ранее Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита.

В проекте указано, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут заявить не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле – не более 7. Сейчас для команд действует лимит «13+8». За несколько лет его планируют изменить на «10+5».

Как сообщает «Mash на спорте», РПЛ единогласно выступит против ужесточения лимита. Такое решение принято на основании мнения клубов.

Ожидается, что в пятницу, 24 апреля, пройдет встреча с участием представителей Минспорта, РФС, РПЛ и клубов лиги.



