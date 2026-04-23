РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров

Сегодня, 17:52
10

Клубы российской Премьер-лиги согласовали позицию по возможному изменению лимита на легионеров.

Ранее Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита.

В проекте указано, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут заявить не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле – не более 7. Сейчас для команд действует лимит «13+8». За несколько лет его планируют изменить на «10+5».

Как сообщает «Mash на спорте», РПЛ единогласно выступит против ужесточения лимита. Такое решение принято на основании мнения клубов.

Ожидается, что в пятницу, 24 апреля, пройдет встреча с участием представителей Минспорта, РФС, РПЛ и клубов лиги.


Источник: «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
Бумбраш
1776956635
А кто там в рэпээле? Бздючок? Конечно против будут.разгонять всех.в приказном порядке установить лимит и чтобы в обяз 5 выпускников академии на поле были.контракты переписать,а кто недоволен -пусть идут в народное хозяйство
Антрацитовый волхв
1776957365
Зря. Мешают футболу развиваться.
Император 1
1776957646
Тяжёлый случай(
Max-Min-vkontakte
1776957844
лимит - зло
АЛЕКС 58
1776957863
А РПЛ это Дюков с Миллером? Так у них свой паспортный стол
Интерес
1776958597
ДЛя победы в РПЛ гастарбайтеры не нужны.Это просто распил денег на непонятных,непрозрачных схемах распила бюджетных средств.Сколько там ЦСКА выплатил агентам, больше миллиарда? И где он? Сейчас вообще смешно говорить про отток кадров за границу, кому они там, нахрен, нужны? Сто МРОТ-потолок зарплат в РПЛ, и запрет на приём новых кнехтов.
Цугундeр
1776962762
))) Да кто вы? Тля. По отношенью к самому министру..) Он руку жал тому.., Да у кого вам не дадутЬ даже понюхать.))
