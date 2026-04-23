Карпукас прокомментировал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас согласен с судейским решением назначить пенальти в ворота «Зенита» в концовке игры 26-го тура РПЛ.

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Его назначили за игру рукой Игоря Дивеева.

Матч судил Алексей Сухой.

«Пенальти был – мяч коснулся руки Дивеева. Человек играет с вытянутой рукой. Что мне сказать?

Вы услышали мое мнение, мне переубеждать вас? Вы можете не согласиться с моим мнением. Для меня это пенальти», – сказал Карпукас.