Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»

Комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в гостевом матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Глушенкова заменили на 58-й минуте. Понимаете, он потерялся. Глушенков – это вещь в себе. Скрытный, обидчивый. И все как-то у него не складывается.

Да, он талант. Хотя нет, не то слово. Талантливый – это тот, кто свой потенциал реализует. Скорее, у Глушенкова есть определенные задатки. Их надо развивать.

Но для этого, видимо, нужен другой характер. Все тут упирается в психологию. А Глушенков чем-то или кем-то часто недоволен.

С судьей зачем-то начал препираться, карточку получил. Он существует сам по себе, что ли...

Футбол – командная игра. Ты должен и за себя играть, и за партнера. У него, да и не только у него в «Зените», увы, это не получается», – сказал Орлов.