  • Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»

Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»

Сегодня, 16:50
7

Комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в гостевом матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Глушенкова заменили на 58-й минуте. Понимаете, он потерялся. Глушенков – это вещь в себе. Скрытный, обидчивый. И все как-то у него не складывается.

Да, он талант. Хотя нет, не то слово. Талантливый – это тот, кто свой потенциал реализует. Скорее, у Глушенкова есть определенные задатки. Их надо развивать.

Но для этого, видимо, нужен другой характер. Все тут упирается в психологию. А Глушенков чем-то или кем-то часто недоволен.

С судьей зачем-то начал препираться, карточку получил. Он существует сам по себе, что ли...

Футбол – командная игра. Ты должен и за себя играть, и за партнера. У него, да и не только у него в «Зените», увы, это не получается», – сказал Орлов.

  • Глушенков играл против своего бывшего клуба.
  • Следующий тур он пропустит из-за перебора желтых карточек.
  • В этом сезоне зенитовец забил 11 голов и сделал 9 ассистов в 31 матче.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Глушенков Максим Орлов Геннадий
NewLife
1776953454
Для меня заметно, что Максим не доволен партнерами такими как Педро и Энрике. Они значительно ниже его по классу. Он плохо взаимодействует с этими футболистами и не может раскрыть свои лучшие качества - скорость, резкость и хороший удар. Это его угнетает, а сельдерей не может правильно выстроить игру. В Зените есть только один игрок, который выше классом всех остальных, это Вендел, и в рпл трудно найти равных ему, может только Барко.
Император 1
1776953766
С такими то партнёрами...
Good_win_ФКСМ
1776957665
кто там из местных бо.мжей общается с мюллером... пусть уже он даст старому маразматику прибавку к пенсии.... пусть уже идет на покой и думает о вечном.
kvm
1776958799
торчок знатный
Интерес
1776958943
Зато глаза безумные.Такого в безразличии не упрекнёшь!
ОК, Зенит!
1776963200
Согласен с Геной - Глушенков выпадает из команды постоянно. Для Зенита - балласт.
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
