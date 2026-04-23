РПЛ. «Акрон» упустил победу над махачкалинским «Динамо»

23 апреля, 19:25
3

«Акрон» и «Динамо Мх» поделили очки в 26-м туре чемпионата России.

Итог матча в Самаре – ничья 1:1. Авторы голов – Роберто Фернандес и Мохаммаджавад Хоссейннеджад.

Обе команды продолжают соседствовать в турнирной таблице РПЛ. Тольяттинцы и махачкалинцы набрали по 24 очка, занимая 11-е и 12-е места соответственно.

Также этот результат отправил «Оренбург» в зону стыков.

Россия. Премьер-лига. 26 тур
Акрон - Динамо Мх - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Р. Фернандес, 9; 1:1 - М. Хоссейннеджад, 75.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Акрон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1776961756
Равная игра аутсайдеров, результат закономерен.
Ответить
Интерес
1776961881
Возня на вылет продолжается, как под копирку.Выпускайте Владика для комментария.
Ответить
evgevg13
1776966798
Закономерный результат
Ответить
