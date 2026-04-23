РПЛ. «Акрон» упустил победу над махачкалинским «Динамо»

«Акрон» и «Динамо Мх» поделили очки в 26-м туре чемпионата России.

Итог матча в Самаре – ничья 1:1. Авторы голов – Роберто Фернандес и Мохаммаджавад Хоссейннеджад.

Обе команды продолжают соседствовать в турнирной таблице РПЛ. Тольяттинцы и махачкалинцы набрали по 24 очка, занимая 11-е и 12-е места соответственно.

Также этот результат отправил «Оренбург» в зону стыков.